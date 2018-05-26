НАТО и Евросоюз призвали Россию взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17. С соответствующими заявлениями выступили внешнеполитический комиссар ЕС Федерика Могерини и генсек альянса Йенс Столтенберг.

В обоих заявлениях содержится также призыв к Москве полноценно сотрудничать с международной следственной группой, продолжающей расследование крушения «Боинга», пишет Медуза.

В докладе, опубликованном международной следственной группой 24 мая, говорится, что «Бук», из которого сбили лайнер, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска.

Согласно расследованию группы Bellingcat, представленному 25 мая, «Орион», фигурирующий в материалах международного расследования как координатор переброски «Бука» — это офицер ГРУ Олег Владимирович Иванников.

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за сбитый MH17 на Россию. Они подчеркнули, что могут обратиться в международный суд.

Глава МИД России Сергей Лавров увидел связь между расследованием крушения MH17 и делом об отравлении Сергея Скрипаля, заявив, что в обоих случаях следствие не представило доказательств причастности России.

Между тем, как пишет Медуза, выступая вчера на Петербургском международном экономическом форуме, президент России вспомнил «другие трагические случаи, связанные с Украиной», отвечая на вопрос о сбитом в Донбассе «Боинге».

«У нас были и другие трагические случаи, связанные с Украиной. Они сбили когда-то над Черным морем российский самолет, который летел из Израиля. И не признали своей вины. Потом все-таки согласились, но компенсации так и не выплатили», — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2001 году украинские силы ПВО во время учений непреднамеренно сбили самолет, выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск. На борту лайнера находились 78 человек, все они погибли. Украина не сразу признала свою ответственность за крушение и не сразу выплатила компенсации, но в 2003 году подписала соответствующие соглашения с Россией и Израилем, а затем перечислила деньги.

Выступая на форуме, Путин обвинил Украину в том, что она не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году, а также заявил о существовании нескольких версий крушения «Боинга» под Донецком. «Там несколько версий, в том числе версия и ракеты украинской армии, и самолета, и так далее», — заявил он.

Очевидно, Путин имел в виду версии о том, что «Боинг» сбили ракетой из украинского зенитного комплекса «Бук» или с украинского боевого самолета.

На прямой вопрос: «Вы утверждаете, что это была не российская ракета?», Путин ответил: «Нет, конечно. Конечно, нет».