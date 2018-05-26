Владимир Путин пообещал не нарушать Конституцию России, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Медуза.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал Путин.

Владимир Путин был президентом России два срока в 2000-2008 годах, а затем на четыре года занял пост премьер-министра. В 2008 году Госдума приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, теперь уже шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

В начале мая 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму поправки в конституцию, которая позволяет одному человеку занимать пост президента три срока подряд.