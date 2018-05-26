В начале февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошел бой между сторонниками президента Башара Асада, вместе с которыми воевали российские наемники, и повстанцами, которых поддерживали американские военные. The New York Times восстановила картину боя, ставшего первым прямым вооруженным столкновением американских и российских сил в Сирии, пишет Медуза.

«Российское командование заверило нас, что там нет их людей»

В Дейр-эз-Зоре на разных берегах реки Евфрат в конце января одновременно проходили две операции против боевиков «Исламского государства». Одну операцию поддерживали американские военные, другую — российские.

Военнослужащие США и России в Сирии регулярно обмениваются информацией по специальным каналам, чтобы избежать столкновений. Так было и в Дейр-эз-Зоре. Источники The New York Times рассказали, что американцы несколько раз предупреждали российскую сторону: высокая концентрация вооруженных формирований в одном районе потенциально опасна.

В ответ российская сторона заявляла, что не может повлиять на сторонников Асада, проводивших операцию. При этом собеседники газеты уверяют: перехваты переговоров показывали, что бойцы «сирийских» отрядов говорят друг с другом по-русски. По американским оперативным данным, в этих подразделениях действительно были сирийцы, но основную часть составляли российские наемники — предположительно, из ЧВК «Вагнер».

«Российское высшее командование в Сирии заверило нас, что там нет их людей», — заявил в апреле на слушаниях в Сенате США министр обороны Джеймс Мэттис, комментируя бой. По словам Мэттиса, он отдал приказ уничтожить эти вооруженные формирования, что и было сделано.

Американцы просили остановить наступление

7 февраля группа из примерно 30 морпехов и военнослужащих Совместного командование специальных операций США вместе с повстанцами находилась на позиции около нефтезавода Conoco возле города Дейр-эз-Зор. В нескольких десятках километров от них на базе поддержки спецназ армии США и морпехи с помощью дронов вели наблюдение, передавая информацию бойцам у нефтезавода.

Около 15:00 к нефтезаводу выдвинулись примерно 500 сторонников Асада и 27 единиц техники, включая танки и БТР. Американское командование в Сирии перевело ВВС в режим повышенной готовности. На базе поддержки был сформирован отряд из 16 человек, готовый выехать на помощь бойцам, находившимся у НПЗ.

К 20:30 несколько танков Т-72 приблизились к позиции американских военных у нефтезавода на расстояние около полутора километров, затем туда же направилась колонна бронетехники и военнослужащих.

Около 22:30 сторонники Асада пошли в атаку на позицию повстанцев и американцев.

В первые 15 минут боя, пишет The New York Times, американское командование в Сирии связалось с российским, призывая его остановить наступление. Однако сторонники Асада продолжили операцию.

В бой вступила авиация

Поняв, что наступление продолжается, американское командование направило к НПЗ авиацию, включая бомбардировщики B-52, тяжелые ударные самолеты AC-130, вертолеты AH-64, а также дроны и истребители. В течение следующих трех часов они наносили удары по бронетехнике и артиллерии сторонников Асада.

К нефтезаводу также направился отряд с базы поддержки. Военные ехали с выключенными фарами, ориентируясь только по тепловизорам, и были вынуждены остановиться, не доезжая до позиции, чтобы дождаться, когда авиация выведет из строя технику противника.

К 01:00 отряд поддержки добрался до НПЗ. Объединив силы, около 40 американских военных открыли огонь по наступающим, одновременно передавая данные для координации новых авиаударов. Спустя час сторонники Асада начали отступать. Часть из них потом вернулась на поле боя, чтобы забрать тела погибших.

Последствия

Точные данные о потерях наступавших неизвестны. Российская сторона официально объявила о четырех погибших и нескольких десятках раненых, не став уточнять никаких подробностей. Сирийские военные сообщали о гибели 100 человек. Другие источники оценивали число погибших в 300 человек, не уточняя, сколько из них россиян.

Мотивы наступавших также до конца не ясны. По одной из версий, российские наемники должны были взять под контроль предприятия по нефтедобыче и переработке. Предполагается, что наемники могут получать долю от продажи нефти, контроль над добычей и переработкой которой они обеспечивают.

Один из повстанцев, находившихся на позиции у НПЗ, получил ранение. Никто из американских военнослужащих не пострадал.