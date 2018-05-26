Учредитель и генеральный директор ООО «Информационное агентство Фергана.Ру» Даниил Кислов вошел в экспертный совет «Buyuk Kelajak» («Великое будущее»). Совет занимается разработкой долгосрочной модели развития Узбекистана до 2035 года, пишет "Фергана".

Даниил Кислов занимается журналистикой и литературным творчеством с 1985 года. В 1995 году он переехал из Узбекистана в Россию, где в 1998 году основал веб-сайт «Фергана.Ру». В 2001 году возглавил официально зарегистрированное одноименное сетевое издание, которое неоднократно становилось призером фестивалей узбекского интернета. Кислов также является основателем культурного центра «Дом Ферганы» в Москве.

«Для меня это честь — состоять в Экспертном совете. В него вошло немало очень квалифицированных специалистов в самых разных областях. Я как журналист и медиа-эксперт по региону готов подключиться к работе Совета, участвовать в анализе проблем и выработке рекомендаций по известным мне направлениям. И очень надеюсь, что наши рекомендации будут услышаны руководством Узбекистана», — сказал Кислов.

Экспертный совет официально приступил к работе 7 мая текущего года. Его учредителями стали выходцы из Узбекистана, работающие в различных организациях и международных компаниях за пределами республики: член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Бахром Исмаилов, старший менеджер международной благотворительной НПО Международный фонд Шодиева Сабир Шодиев, совладелец и член совета директоров «Банк Восточный» и «Модульбанк» Шерзод Юсупов, независимый эксперт в сфере стратегического управления бизнесом и ведения переговоров Ойбек Шайхов, директор адвокатского бюро «Azlex» Ильхом Азимов. Возглавляет экспертный совет руководитель блока развития перспективных проектов в «Роснано» Алишер Каланов.

Также в состав организации вошли кандидат медицинских наук, нейрохирург, детский нейрохирург в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко Шавкат Кадыров, исполнительный вице-президент и инвестиционный стратег в PIMCO Бердибек Ахмедов, советник в Лондонском международном арбитражном суде по странам СНГ и Ближнему Востоку Гавхархон Саитазизова и другие соотечественники — специалисты в различных отраслях.

Целью организации является поддержка реформ президента Шавката Мирзиёева и подготовка стратегии развития страны на ближайшие 17 лет. Среди задач совета — привлечение специалистов из Узбекистана, работающих в компаниях по всему миру, повышение уровня жизни жителей Узбекистана, улучшение качества человеческого капитала, развитие рынка долгосрочных инвестиций и реформирование институтов государственной власти. Для этого из членов совета будут сформированы рабочие группы, специализирующиеся в разных отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления.