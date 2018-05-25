В рамках рабочего визита в Согдийскую область Временный Поверенный в делах Посольства Республики Корея в Таджикистане Ли Вучёл посетил свободную экономическую зону «Сугд» и встретился с руководителем администрации СЭЗ Фирдавсом Олимзода.

Целью визита высокого гостя стало знакомство с деятельностью СЭЗ и обсуждение возможных направлений сотрудничества, сообщили АП в пресс-центре СЭЗ «Сугд».

В ходе встречи руководитель администрации отметил, что таджикский и корейский народы связывают узы давней дружбы. Он подчеркнул, что Республика Корея является одной из динамично развивающих стран мира и развитие экономических связей с этой страной может способствовать открытию новых возможностей в привлечении инвестиций.

фото пресс-службы СЭЗ "Сугд"

В ходе встречи поверенному в делах Посольства Республики Корея в Таджикистане Ли Вучёлу была представлена презентация и видеоролик о СЭЗ «Сугд».

Фирдавс Олимзода обозначил перспективные направления двустороннего сотрудничества в области машиностроения, текстильной промышленности, IT-технологий, современных строительных материалов и других приоритетных видов деятельности. Также руководитель администрации СЭЗ обратился к главе дипмиссии с просьбой о содействии в установлении контактов с деловыми кругами Республики Корея, организации совместных мероприятий и поездок в корейские свободные экономические зоны с целью изучения передового опыта и инноваций.

В свою очередь господин Ли Вучёл отметил, что в нынешнем году планируется проведение второго заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Кореи по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, где будет возможность широкого представления потенциала СЭЗ «Сугд». Также он выразил готовность оказать содействие в установлении контактов между таджикскими и корейскими предпринимателями.

В завершение визита глава дипмиссии Кореи посетил технический колледж СЭЗ, а также культурно-исторические места Худжанда.

Напомним, что 18 мая впервые в Согдийскую область приехала многочисленная группа южнокорейских бизнесменов с целью изучения инвестиционных возможностей региона и определения направлений будущего сотрудничества. Делегация, в состав которой вошли более 30 представителей различных сфер бизнеса Южной Кореи, во главе с торговым представителем Республики Корея в Узбекистане Сонгёном (Даниэль) Чо (Seongyeon (Daniel) Cho), в частности посетила деревоперерабатывающее предприятие «Арча» и ознакомилась с ассортиментом выпускаемой продукции завода.

фото пресс-службы СЭЗ "Сугд"

В рамках визита корейских предпринимателей во Дворце печати города Худжанда состоялся бизнес-форум деловых кругов Согда и Кореи. На форуме корейским бизнесменам был презентован экспортный, инвестиционный и туристический потенциал региона, а также возможности сотрудничества в различных отраслях народного хозяйства, в сферах промышленности и предпринимательства.

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