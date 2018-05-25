В Таджикистане в разгаре сбор черешни. Минимум через две недели весь урожай будет собран и черешневый сезон подходит к концу.

Во всем Таджикистане, по информации Минсельхоза, площадь косточковых плодовых садов превышает 78 тысяч гектаров. Это, прежде всего, абрикос, слива, черешня, вишня, персик.

Кроме того, эти фрукты выращиваются и на приусадебных участках, и для многих людей являются одним из источников пополнения семейного бюджета.

По пять тонн фруктов за сезон

Основными регионами, где выращивается сладкая и вкусная черешня, являются районы Вахшской и Гиссарской долины.

В хозяйстве, расположенном в дажмоате Навабад города Гиссара уже закончили сбор раннеспелых сортов, теперь заняты сбором и реализацией среднеспелых сортов «Валовая» и «Негритянка».

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Плодовый сад этого хозяйства разделен на три участка по 1 га. В первом из них растет черешня. Она посажена по схеме 5х5, и получается в одном гектаре ровно 400 деревьев. Им сейчас по 8 лет. Начали плодоносить с пятилетнего возраста. На остальных участках поспевают разные сорта других фруктовых деревьев, в основном, это яблоки. У хозяина участка еще есть и виноградник.

«Как завершим сбор черешни, возьмемся за сбор яблок, затем придет очередь винограда», - говорит Шарифджон, бригадир хозяйства.

«При хорошем уходе и хорошем хозяине, а также благоприятных погодных условиях за сезон с гектара можно собрать по 4-5 тонн фруктов, - говорит он. – В этом году урожай хороший, плоды крупные и вкусные. Майские дожди нам сильно не повредили, слава богу».

Для черешни опасны такие болезни, как бактериоз (язва или рак черешни), камедетечение, монилиоз, парша, мучнистая роса и ряд других.

В силу того, что были правильно соблюдены агротехнические правила и деревья своевременно обработаны необходимыми препаратами, черешни хозяйства в джамоате Навабад не пострадали, и хозяевам удалось вырастить хороший урожай фруктов.

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Черешня скоропортящаяся

Садоводы говорят, что нет проблем с реализацией. Приезжают оптовые покупатели, сами помогают собирать и упаковать в ящики ягоды.

Сейчас оптовая цена на черешню прямо с поля составляет от 5 до 9 сомони в зависимости от сорта и товарного вида.

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Как рассказали в Управлении растениеводства Минсельхоза республики, в Таджикистане действует Программа развития садоводства и виноградарства на 2016 - 2020 годы.

Согласно этой программе, в 2018 году запланировано разбить сады и виноградники на площади 3 тысяч 255 га. По информации Минсельхоза, в настоящее время план выполнен на 78 процентов.

Среди фруктов, которые идут на экспорт, с большим отрывом лидируют абрикосы, затем идут яблоки и сливы.

Однако экспорт черешни немного отстает по разным причинам – это высокие транспортные расходы, трудности с быстрыми перевозками на рынки зарубежных стран свежих фруктов и так далее. Поэтому черешня, в основном, уходит на внутренний рынок.

Есть трудности и с сохранением черешен на долгий срок – в республике очень мало складов с холодильными камерами. Поэтому садоводы спешат как можно быстрее собрать урожай черешни, так как она быстро перезревает.

Но в любом случае, черешневые сады приносят неплохие доходы своим хозяевам.

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