Согласно данным экспертов ООН и государственных органов самой Исламской Республики Афганистан в 2017 году общая площадь посевов опийного мака в Афганистане составила 328 000 гектаров, что на 63% или на 127 000 гектаров больше по сравнению с предыдущим годом.

С начала систематического контроля за опийной ситуацией в ИРА со стороны ООН этот показатель культивирования опийного мака является новым рекордно высоким и превышает прежний самый высокий показатель 2014 года (224 000 гектаров) на 104 000 гектаров или на 46%.

Об этом сообщается в «Обзоре наркоситуации в Республике Таджикистан», презентация которого состоялась в начале июня нынешнего года.

Эксперты отмечают, что рекордное увеличение площади посевов в соседней стране приведут к тому, что в этом году попыток контрабанды наркотиков через Таджикистана будет значительно больше, чем в предыдущие годы.

Согласно обзору, большое увеличение площадей посевов опийного мака наблюдается почти во всех основных провинциях, в которых он выращивается. Так, только в провинции Гильменд площадь посевов опийного мака увеличилась на 63 745 гектаров (+79%), что составляет приблизительно половину общего увеличения.

Также значительное увеличение опийного культивирования наблюдается в провинции Балх (на 10 031 гектаров или почти в пять раз больше чем в 2016г.), Кандагар (+7 535 гектаров или +37 %), Нимруз (+6 163 гектаров или +116 %) и Урузган (+6 038 гектаров или +39 %).

Большая часть – 60% посевов опийного мака приходится на южный регион Афганистана.

В западном регионе страны опийные посевы составили 17 % от общего количества, в северном – 13%, в восточном – 7%. В оставшихся северо-восточном и центральном регионах посевы опийного мака составили в общем 3%.

Между тем согласно данным Агенства по контролю за наркотиками при Президенте РТ, в 2017 году правоохранительными органами и силовыми структурами Республики Таджикистан из незаконного оборота было изъято 4 т 447 кг наркотических средств, в том числе 110 кг героина, 1 т 211 кг опия и 3 т 126 кг наркотиков каннабисной группы. С 2013 по 2016 годы наблюдалась тенденция сокращения изъятий наркотических средств. В 2017 году изъятие наркотических средств по сравнению с 2016 годом возросло на 29,8% или 1 т 21 кг. Но по сравнению с 2014-2015 гг. количество наркотических средств, изъятых в 2017 г., меньше на 1 т 765 кг (28,4%) и 228 кг (4,9%) соответственно.

Анализ объёмов изъятий наркотических средств в Республике Таджикистан показывает, что основная часть наркотиков изымается в сопредельных с Афганистаном районах Хатлонской области. Ежегодно на территории Хатлонской области изымается свыше 50% наркотиков от их общего объема. В 2017 году данный показатель составил 62% (2 т 779 кг). В этой области больше всего наркотических средств изымается в районах Шамсиддин Шохин, Пяндж, Фархор и М.С. Хамадони.

В приграничных районах ГБАО в 2017 году в общем было изъято 515 кг наркотических средств, что в 2,2 раза или на 286 кг больше 2016 года.

По сравнению с 2016 годом изъятие наркотиков увеличилось в Хатлонской области – на 61,2% (1 т 55 кг), в Согдийской области – на 41% (159 кг) и в ГБАО – на 89,2% (268 кг). Объём изъятых наркотиков сократился в г.Душанбе – на 44,2% (396 кг) и в районах республиканского подчинения – в 2,2 раза (65 кг).

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