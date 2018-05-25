В Гиссаре на базе «Алмоси» академии Федерации футбола Таджикистана прошел традиционный, пятый по счету турнир среди 12-13 летних подростков, посвященный памяти легендарного защитника душанбинского «Памира», мастера спорта СССР Геннадия Ивановича Черевченко.

В турнире впервые приняла участие команда из Узбекистана – сборная Самаркандской области. Таджикистан был представлен сборными командами 5 регионов – Согдийской и Хатлонской областей, ГБАО, РРП и Душанбе.

Завершение турнира фото Азима Якубова

Руководитель ДЮФЛ Увайдо Давлатбеков рассказал, что турнир с участием самаркандских футболистов стал уже международным.

Сын Геннадия Черевченко, ныне главный тренер российского футбольного клуба «Балтика» Игорь Черевченко, также прибыл в Таджикистан для награждения победителей.

Игорь Черевченко подарил майку с надписью известного российского футболиста Дмитрия Торбиснкого одному из юных участников турнира (фото из сайта Посольства России в Таджикистане

Как сообщил на своей страничке в соцсетях активист таджикского футбола Азим Якубов, команда ГБАО добиралась очень долго и приехала в турнир только в 3 часа ночи и сотворила сенсацию.

В финале юные футболисты из Памира нанесли поражение своим сверстникам из Хатлонской области со счетом 4:1. В матче за 3-место команда Группы районов республиканского подчинения обыграли дружину Согдийской области. Последние два места заняли команды Душанбе и Самарканда. Но они также остались довольными от участия в футбольном празднике.

Турнир был организован известным российским футболистом и тренером Игорем Черевченко при поддержке Посольства России в РТ, Федерации футбола и Детско-юношеской Лиги Таджикистана.

На турнире присутствовал и Посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов. Как сообщается на официальном сайте посольства, дипломат поздравил юных футболистов с замечательной игрой и пожелал им дальнейших успехов и новых спортивных высот.

Посол России Игорь Лякин-Фролов вручает приз отличившемуся игроку фото с сайта Посольства России в Таджикистане

Посол подчеркнул особое значение проведения этого турнира сегодня, в преддверии Чемпионата мира по футболу, который начнется в России уже менее чем через месяц, и вручил отличившимся игрокам памятные сувениры с символикой ЧМ-2018.

Лучшие игроки и тренеры получили из рук почетных гостей призовые кубки, дипломы и грамоты, специальные призы и сувениры.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus