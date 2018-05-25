Мы попытались выяснить, каким образом можно понять, что у банка начинаются проблемы, чтобы заблаговременно задуматься о возврате свои вложений или, даже лучше, не вкладываться в этот банк вовсе.

Рейтинги

Один из признаков, который должен настораживать, - изменение в худшую сторону рейтингов, присуждаемых банку международными рейтинговыми агентствами, такими как Standard & Poors, Moody’s Fitch Ratings.

Рейтинговая оценка банков – система комплексного исследования и сравнения кредитных организаций по основным финансовым показателям. Кроме того, встречаются рейтинги, базирующиеся на экспертных заключениях, например о качестве менеджмента.

Чаще всего для построения рейтингов используются данные баланса и отчет о прибылях и убытках. Главный предмет изучения – определение кредитной надежности.

Каждое агентство применяет собственную методологию оценки и выражает результаты своих оценок по определённой шкале. Обычно это буквенное выражение в диапазоне от «AAA» до «D», где первое означает самое высокое качество кредитного портфеля, а последнее – самый высокий риск дефолта.

Обычно банки размещают присуждаемые им рейтинги на своих сайтах. Правда, в нашем случае на это рассчитывать не приходится – далеко не все таджикские банки публикуют такие данные, а некоторые даже не считают нужным приводить оценки рейтинговых агентств.

Показатели

Признаки ухудшения состояния банков также можно отслеживать по их показателям, которые должны быть опубликованы на сайтах самих банков и Нацбанка. Показатели содержат данные об активах, кредитном портфеле, обязательствах, капитале, доходах и расходах.

На что здесь нужно обратить внимание?

Активы – это собственность, которая принадлежит банку. Образовывается она за счёт капитала банка и средств вкладчиков, межбанковских кредитов и выпуска ценных бумаг. Чтобы оценивать ситуацию с активами, нужно рассматривать их изменение в перспективе нескольких лет, полугодий или месяцев. При нормальной ситуации активы должны расти в умеренном темпе или сохраняться на прежнем уровне. Если есть снижение на 15% и более – это плохой признак. А сильный рост, наоборот, может говорить об активном развитии банка или присоединении к нему других финансовых институтов.

Капитал – это денежное выражение всего реально имеющегося имущества, которое принадлежит банку. Чем эта цифра выше, тем более серьезный отток средств банк способен перенести. Капитал может уменьшиться из-за понесенных убытков или создания резервов по выданным кредитам. Снижение показателя более чем на 10% может нести риски для банка.

Кредитный портфель. Обычно доля кредитного портфеля в активах банка держится в пределах от 50 до 80%. Уровень же просроченных кредитов в кредитном портфеле не должен превышать 10%.

Однако в банковской системе Таджикистана за последние два года доля просроченных кредитов выросла и в начале этого года достигла 24%, снижая тем самым уровень достаточности капитала. А это уже говорит о высоких рисках для банков.

Депозиты. Важным показателем является объем депозитов, снижение которого говорит об оттоке клиентов банка. Если же доля депозитов превышает 25% в пассивах (собственный капитал банка и деньги вкладчиков), то это говорит о высокой зависимости от депозитов. В такой ситуации банк будет уязвим в случае, если физические и юридические лица начнут снимать деньги со счетов.

МЕЖДУ ТЕМ:

Что происходит с вкладами, если банк уже банкрот?

Доступ к депозитам могут ограничить в случае возникновения у банка финансовых затруднений. Такие ограничения, к примеру, третий год испытывают вкладчики «Агроинвестбанка» и «Таджиксодиротбанка». В таких случаях клиентам обычно остается ждать снятия этих ограничений или же снимать деньги по частям, если такое, конечно, возможно.

Также проблемы с доступом к депозитам могут возникнуть при отзыве лицензии у банка. Тут можно вспомнить ситуацию, в которой оказались «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

По законодательству Таджикистана любые расходные операции по счетам после лишения банка лицензии будут приостановлены. Судебным решением назначается специальный администратор, который должен будет обеспечивать в числе прочего возврат вкладов.

В течение месяца после судебного решения должны быть возвращены вкладчикам депозиты размером до 17,5 тысячи сомони по страховому возмещению. Эти деньги выделяются из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в финансировании которого участвуют все коммерческие банки.

За счет активов же неплатежеспособного банка в первую очередь обслуживаются судебные издержки. Далее оплачиваются задолженности по заработной плате сотрудников банка. Следующие в очереди правительство (Минфин) и Нацбанк. И только после них физические лица.

Процесс ликвидации может продолжаться в течение двух лет. При необходимости законодательство позволяет продлить его решением суда еще на один год.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus