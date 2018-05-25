На нашем сайте все комментарии читателей проходят через модератора. Так вот, знаете, как у нас бывает? Например, первый комментарий: «Ваш автор (или герой материала) ничтожество и урод, лучше бы он сдох». Через минут 30 второй комментарий (от этого же читателя): «Почему вы не пропускаете мою критику?»

«Милый человек, но ведь это и не критика вовсе», - говорит наш модератор и банит комментатора. И, конечно, автору материала ничего об этом недоразумении не рассказывает.

Думаете, мы ждём конструктивной критики и будем очень рады её получить? Возможно, только мы ее так давно не слышали, что, наверное, самую что ни на есть конструктивную примем в штыки.

Мы просто разучились с ней работать.

Мехрона Гайбуллаева – умница и талантище, как только Игорь Крутой на шоу «Ты супер!» попытался сказать не то, что бы ей хотелось, наша девочка заняла боевую позицию. Она, конечно, потом извинилась – и слава Богу, - но осадок остался.

Я Мехрону не виню – ни в коем случае, - знаю, откуда растут уши у этой реакции; потому что кто-то проходил мимо и бросал через плечо свою «критику» и приходилось от неё отбиваться всеми доступными способами. И когда она услышала оценку, отдаленно похожую на то, что у нас считается критикой, не сдержалась.

Мехрона просто никогда раньше в нормальном виде ее не получала.

Послушайте, у нас в Таджикистане нет театральных критиков, нет критиков литературных, нет критиков художественных. Есть те, кому нравится то, что происходит в наших театрах, что пишут наши литераторы и творят наши художники, и есть те, кому всё это не нравится. А почему нравится/не нравится - объяснить толком не могут, но пытаются, поэтому и выходят либо оды восхваления, либо - «ничтожество и урод».

Вся наша творческая интеллигенция, весь наш государственный аппарат приспособился – первых выслушивает, потому что «тщеславие – мой самый любимый из грехов», вторых - в бан. По-другому не получается. Что мы имеем на выходе? Зависимость от чужого мнения, отсутствие креативности и страх облажаться, а еще самомнение до небес, которое очень часто ничем не подкреплено, нежелание расти и что-то менять.

За рубежом мы все культурные и просвещенные – ходим на спектакли и выставки; дома за своих часто бывает стыдно, но вслух сказать об этом мы не умеем. Так и живем.

Причем самое обидное, что этот вирус поражает даже очень талантливых и способных людей, которым нужно просто подать руку, чтобы они выбрались из кастрюли, в которой варятся (и скоро сварятся) в собственном соку, и всё бы у них получилось.

Но наши «добрые критики» сидят вокруг кастрюли и поют дифирамбы, мол, какая правильная позиция, как мудро и дальновидно выбрана температура кипения. «Злые» – могут просто плюнуть в кастрюлю, проходя мимо. А так, чтобы объяснить, как оттуда выбраться и зачем это надо, никто не умеет или не хочет.

Ну а если захочет и попытается, то объект критики займет боевую позицию и пошлет куда подальше. Мы такие картины наблюдаем каждый день и, ей-богу, уже не знаем, что с этим делать.

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