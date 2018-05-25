Глава Согда Раджаббой Ахмадзода дал старт работам по асфальтированию и реконструкции автотрассы по улице Сирдарё города Худжанда.

Выступая перед жителями махалли «Навбахор», глава области отметил, что реконструкция и асфальтирование этой одной из главных дорог города Худжанда, которая связывает областной центр с Бободжон Гафуровским, Аштским и Матчинским районами и городом Истиклол, а также с автотрассой, ведущей в Республику Узбекистан, имеет важное значение для экономики региона.

пресс-служба главы Согдийской области

Реконструкция дороги охватит отрезок от перекрестка Наврузгох до перекрестка Ором. В рамках реконструкционных работ предусмотрена также установка дорожного освещения.

В рамках мер по благоустройству областного центра в ближайшие дни будут начаты работы по асфальтированию дорог по улице 30-летия Победы и переулка махалли "Навбахор". В этом году также запланирована реконструкция дорог улиц Абулкосима Фирдавси и в 8-12 микрорайонах.

пресс-служба главы Согдийской области

Подрядчиком работ является компания "Точ-роуд", которой поставлена задача качественного выполнения работ.

Раджаббой Ахмадзода также подчеркнул, что сегодня на территории области продолжаются работы по реконструкции автотрасс Канибадам-Исфара, Исфара-граница с Кыргызстаном, Джаббор Расулов- граница с Кыргызстаном на общую сумму более 20 миллионов долларов, что даст возможность полностью выйти из коммуникационного тупика.

пресс-служба главы Согдийской области

Затем с благословения старейшин махалли председатель области Раджаббой Ахмадзода и глава города Маъруф Мухаммадзода дали старт работам по асфальтированию улицы Сирдарё.

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