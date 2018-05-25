ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 МАЯ

День пограничника.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 МАЯ

1928 – Родился ученый–языковед Мардон Мухаммадиев.

1938 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Бовар Хусравов.

1950-1992 – Родился певец Фатхулло Рауфов.

1952-2008 – Родился журналист Нурулло Саидкулов.

1983 – Родилась журналист Зарина Эргашева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе усиление до 9-14 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 временами усиление до 20-25 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 17-19 тепла.