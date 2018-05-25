АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26-27 МАЯ 2018 ГОДА

- 26 мая в Таджикистане отмечается День адвоката — в рамках этого дня Юридическая клиника Российско-Таджикского (славянского) университета (РТСУ) проводит олимпиаду по основам государства и права с применением интерактивной методики среди учащихся общеобразовательных школ города Душанбе. Мероприятие состоится на юридическом факультете РТСУ.

- 26 мая Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского покажет для зрителей спектакль «Бунт невесток» на сцене театра им. Лохути. Начало в 14.00.

- 26-27 мая в выходные состоятся матчи 10 тура чемпионата Таджикистана по футболу среди команд Высшей лиги: 26 мая (суббота). “Куктош” – “Хатлон”, ЦСКА “Памир” – “Баркчи”, 27 мая (воскресенье). “Панджшер” – “Регар-ТадАЗ”, начало матчей – в 17:00.

- 26-27 мая в Бухаре проходит традиционный фестиваль «Шелк и специи», в котором участвуют и таджикские ремесленники.

­- 27 мая в городе Хух-Хото (Китай) в рамках очередного этапа элитной серии Гран-при по дзюдо-2018 выступит таджикский атлет Саиджалол Саидов в весовой категории до 100 кг.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 МАЯ

1896 – В Московском саду «Эрмитаж» состоялся первый в городе киносеанс.

1928 – На заседании ФИФА принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

1929 – В Москве состоялся первый в истории советского радиовещания футбольный репортаж.

2011 - Состоялось первое Общее годовое собрание акционеров строящейся Рогунской ГЭС.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 МАЯ

1921 – В Афганистане провозглашена независимость.

2008 - В Кулябе проведена операция по задержанию наркогруппировки Сухроба Лангариева.

2009 - В Душанбе открылось высшее училище ОБСЕ по управлению границами.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 МАЯ

1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Хушкадам Камариддинов.

1959 – Родился Абдуфаттох Шарифзода, пресс–секретарь президента Таджикистана.

1969 – Родилась журналист Мавлюда Рахматова

1959 – Родился доктор исторических наук, государственный деятель Абдуфаттох Шарипов

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 МАЯ

1926 – Родился журналист Бекназар Ахмадов.

1942 – Родился композитор Зокир Нишонов.

1945 – Родился оперный певец Народный артист Таджикистана Бурхан Мухаммадкулов.

1949 – Родился народный деятель Таджикистана Гуфрончон Рахимбоев.

1950 – Родился певец Душанбе Палаев.

1954 – Родилась писатель Марина Некрасова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 МАЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.