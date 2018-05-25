Сегодня в офисе Федерации футбола Таджикистана Мустафо Афшори был представлен журналистам в качестве главного тренера молодежной сборной Таджикистана (U-20) по футзалу.

Отвечая на вопросы журналистов, 33-летний иранский специалист отметил, что перед ним поставлена задача вывести молодежную футзальную сборную Таджикистана в финальную часть чемпионата Азии, которая пройдет в следующем году.

"Для меня большая ответственность и честь быть главным тренером молодежной сборной Таджикистана. Хочу поблагодарить Федерацию футбола Таджикистана за оказанное доверие. Таджикистан – мой второй дом. Я здесь живу последние семь лет", - отметил иранский специалист.

Он отметил, что раньше выступал в командах высшей и первой лиг Таджикистана. Потом перешел в футзал. До распада футзального клуба «ДИСИ Инвест», трудился в душанбинской команде. По предложению технического директора Федерации футбола Таджикистана Комрона Шодиева, возглавил молодежную сборную Таджикистана по футзалу.

Технический директор ФФТ Комрон Шодиев и Мустафо Афшори (cправа) Asia-Plus

Афшори сообщили журналистам, что до отборочного раунда чемпионата Азии-2019, который пройдет в декабре этого года, еще достаточно времени.

«Задача, которая стоит передо мной, вывести молодежную сборную в финальную часть первенства Азии, и мы постараемся решить ее», – сказал иранский тренер.

Афшори приехал в Таджикистан в 2011 году, выступал в большом футболе в составе ряда команд высшей лиги республики.

В 2017 году привел «Диси Инвест» к чемпионскому титулу в качестве наставника и был признан лучшим футзальным тренером Таджикистана.

Мустафо Афшори женился на таджичке и в настоящее время проживает в Душанбе вместе с семьей.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus