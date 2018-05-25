Есинджон Миров, пропал 1 апреля 2018 года, до сих не найден

129 несовершеннолетних пропали в Таджикистане за первые четыре месяца текущего года. Такую статистику привел начальник службы по работе с несовершеннолетними МВД РТ Файзиддин Назарзода, сообщает НИАТ «Ховар».

По его данным, за четыре месяца текущего года (январь-апрель) по всей республике официальной было зарегистрировано 129 пропавших детей.

За этот же период 2017 года в стране было зарегистрировано 140 пропавших несовершеннолетних.

Из 129 пропавших детей были найдены и возвращены родителям 112 несовершеннолетних, поиск оставшихся 17 детей продолжается.

Основная причина пропажи несовершеннолетних, по словам Файзиддина Назарзода, заключается в безответственности родителей, многие из которых не контролируют действия своих детей.

«Большинство детей, которые пропадают, являются из так называемых неблагополучных семей, в частности из семей, где один или обе родителей (отец или мать) находятся в трудовой миграции. Такие дети воспитываются близкими родственниками, и порой остаются без присмотра и просто уходят из дома», – отметил Ф.Назарзода.

Напомним, ранее МВД РТ просило помощи у населения в поиске пропавшего 1 апреля 4-летнего Ёсинджона Мирова, жителя кишлака Сабзикор сельского джамоата Гулистон района Рудаки. Мальчик вышел из дома и пропал.

«Мы провели розыскные мероприятия, общались с соседями и близкими Есинджона. Но пока это не дало результатов - мальчик до сих пор не найден», - сообщили в пресс-службе МВД Таджикистана.

По данным пресс-службы, фотография Есинджона расклеена по всему городу, также его фотографии отправлены в регионы страны.

Если у кого-то есть информация по поводу пропавшего ребенка, можно позвонить по номерам 221 21 21 или 93 922 84 74.

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