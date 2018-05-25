С 25 мая по 25 июля таджикистанцы, въезжающие в Россию, должны учитывать новые правила. В связи с проведением чемпионата мира по футболу, здесь введен более строгий порядок регистрации для иностранцев.

Особый режим устанавливается в 11 городах проведения матчей. Это - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

Таджикистанцы обязаны в течение трех дней со дня прибытия в один из перечисленных городов обратиться для регистрации в соответствующий территориальный орган МВД РФ или в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).

Они будут работать в усиленном режиме без выходных и праздничных дней. На остальной территории Российской Федерации для граждан Таджикистана действует прежний режим – без регистрации до 15 дней.

Особое внимание тех, кто уже зарегистрирован: если Вы не изменяете место своего жительства или пребывания, то на Вас этот Указ не распространяется.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

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