Парламент Таджикистана ратифицировал ряд таджикско-узбекских документов, подписанных правительствами двух стран в марте этого года.

Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала в пятницу, 25 мая, еще четыре документа, которые были подписаны правительствами РТ и РУ 9 марта этого года в Душанбе по итогам таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне.

В частности, были одобрены соглашения о международном автомобильном сообщении и о воздушном сообщении.

Было отмечено, что на основе требований этих документов уже налажено транспортное сообщение между двумя соседними странами.

Кроме того, депутаты парламента Таджикистана приняли Соглашение между правительствами РТ и РУ о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также ратифицирован Протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между правительствами РТ и РУ о свободной торговле (от 10 января 1996 года).

Ранее, парламент Таджикистана ратифицировал соглашения между правительствами РТ и РУ о поощрении и взаимной защите инвестиций, об избегании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, соглашение о деятельности пограничных представителей. Эти документы тоже были подписаны в начале марта этого года.

В ходе сегодняшнего заседания нижней палаты парламента также были ратифицировано Соглашение о финансировании между Таджикистаном и Международным фондом развития сельского хозяйства по проекту «Поддержка сельского хозяйства на базе сообществ» и Соглашение между правительствами РТ и Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, депутаты приняли поправки в законы РТ «О Национальном банке Таджикистана» и «О банковской деятельности», а также в Таможенный и Налоговый кодексы РТ.

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