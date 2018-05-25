Экс-глава всероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов заявляет, что его выдворение из России было заказным.

«Это был заказ первого заместителя МВД России генерала-лейтенанта полиции Александра Горового, который поставил ультиматум послу Таджикистана в ближайшее время подготовить справки обо мне, чтобы убрать меня с руководства общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" на территории России», - сказал он «АП» сегодня по телефону.

На вопрос, чем он мог помешать МВД России, Шарипов ответил, что «реально для многих граждан Таджикистана, находящихся в миграции в России, организация «Таджикские трудовые мигранты» была единственным местом, куда они могли обратиться и говорить о тяжёлых условиях работы и об унижении чести».

«Были случаи, когда наших мигрантов на рынках привлекали к сбыту и распространению наркотиков. Об этом я передавал отчёт на 12 листах в соответствующие органы, в том числе, в МВД России. К этому трафику причастны высокопоставленные чиновники в России и Таджикистане. Наркотики из Афганистана через Таджикистан отправляются в Москву, а местом для их хранения являются три рынка в Москве, в частности, в Люблино», - говорит Шарипов.

По его словам, его активная деятельность в деле защиты мигрантов и стала причиной выдворения.

Шарипов против МВД

В суде района Исмоили Сомони города Душанбе 24 мая прошло очередное судебное заседание по иску Каромата Шарипова к МВД Таджикистана. Он обвиняет правоохранительное ведомство в том, что оно предоставило России ложную информацию об его гражданстве.

По его словам, все документы, которые были представлены накануне в суде о том, что он является гражданином Таджикистана - фальшивые.

«На суде были представлены, к примеру, документы о том, что я до сих пор нахожусь на учёте Файзабадского района. Но я же не виноват, что эти документы уже сто лет не обновляются. Там даже есть на учете мой умерший брат, который до сих пор числится как живой, - сказал Шарипов.

На суде представители МИД Таджикистана сообщили, что таджикское гражданство Каромата Шарипова не было отменено.

«Гражданство отменяется только на основании распоряжения президента или решения суда, однако в отношении Каромата Шарипова не было принято решения об отмене таджикского гражданства», - сказали на суде.

Кроме того, они апеллируют тем, что согласно закону, за подданными Таджикистана сохраняется гражданство до тех пор, пока они не подадут официальное заявление о выходе из гражданства страны. Такое заявление от Каромат Шарипова не поступило.

Сам Шарипов не согласен с этим и заявляет, что согласно законам и Конституции РТ, а также документам, он никогда не был гражданином Таджикистана и всегда был гражданином России.

Каромат Шарипов был доставлен в Таджикистан 13 декабря прошлого года рейсом Москва-Куляб, на следующий день после того, как Мособлсуд отставил без изменения прежнее постановление суда первой инстанции, согласно которому он был признан виновным в незаконном получении российского гражданства.

В 2007 году Каромат Шарипов стал инициатором созыва первого съезда народов Таджикистана в России. В ходе работы съезда было принято решение о создании Общероссийского общественного движения “Таджикские трудовые мигранты”, на котором на альтернативной основе единогласно был избран председателем. А в 2016 году Верховный суд России удовлетворил административное исковое заявление министерства юстиции РФ о ликвидации движения "Таджикские трудовые мигранты" за нарушения, выявленные в уставе и протоколах съездов.

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