Санкт-Петербург до конца 2018 года готовится принять 50 тысяч трудовых мигрантов, предварительно отобранных специальными центрами в Узбекистане и Таджикистане по запросу работодателей, сообщил в интервью газете «Ведомости» председатель петербургского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

В Петербург уже прибыла первая партия из нескольких сотен подсобных рабочих, штукатуров, каменщиков, маляров, отобранных центром предвыездной подготовки мигрантов в Самарканде, сообщает ИА «Фергана».

Этот центр открылся по межправительственному соглашению между Россией и Узбекистаном в конце 2017 года. Оператором с российской стороны стал петербургский Центр трудовых ресурсов. С 2015 года аналогичные центры по организованному набору работают в Таджикистане, планируется открыть еще два таких центра в Узбекистане.

Задача этих центров — привести поток мигрантов в соответствие с нуждами работодателей. В центре мигрантов готовят под конкретные рабочие места и помогают на всех этапах миграции — от встречи в аэропорту до оформления документов и обеспечения жильем. Кандидат сдает экзамен по русскому языку, проходит проверки, в том числе медицинские, оформляется, покупает страховку и билеты.

По подсчетам, в 2017 году в северной столице РФ купили патенты 140 тысяч мигрантов из Узбекистана, что составляет 70% от всех мигрантов из безвизовых стран (всего куплено 238 тысяч патентов). В 2017 году петербургский бюджет получил 6,6 млрд рублей в виде авансовых платежей с доходов мигрантов, работающих на основании патента.

При наборе специалистов практикуется также удаленное собеседование, позволяющее опросить десятки соискателей из разных регионов при минимальных затратах времени и ресурсов.

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана планирует открыть свои представительства в семи регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове и других городах. Трудовую миграцию по предварительному запросу (оргнабору) как способ борьбы с нелегальной миграцией рекомендовали на днях в Госдуме взамен предлагаемого Минюстом ужесточения мер наказания для мигрантов.

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