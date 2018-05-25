Британский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» поборются за главный европейский клубный трофей в субботу вечером на Олимпийском стадионе в Киеве. Роналду против Салаха, Зидан против Клоппа - дуэль одних из самых известных клубов Европы обещает быть жаркой.

Не пропустите ярую битву двух самых титулованных клуба данного турнира — «Реал Мадрид» и «Ливерпуль».

Кинотеатр «Навруз» приглашает всех любителей большого футбола посмотреть на соперничество двух сильнейших клубов на самом большом экране страны. Матч начнется 26 мая в 23:45 по душанбинскому времени.

Не упустите возможность посмотреть захватывающую игру и поболеть за любимую команду.

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