Илон Маск во время презентации спорткара Roadster 2 в Калифорнии, ноябрь 2017 года

Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, анонсировал 23 мая запуск очередного проекта — сайта, который будет оценивать достоверность работы журналистов. Маск планирует назвать ресурс русским словом Pravda.

Вероятно, Маск намекает на самую известную советскую газету, которая теперь принадлежит КПРФ.

Неугомонный Илон Маск открывает один бизнес за другим — он занимается космическими ракетами, электроавтомобилями, искусственным интеллектом и даже огнеметами на случай зомби-апокалипсиса.

Теперь бизнесмен и инноватор решил взяться за другую популярную в современном мире тему — fake news, или недостоверные новости. В своем твиттере Маск объявил о намерении создать сервис по оценке достоверности различных публикаций, который будет называться Pravda.

«Хочу создать сайт, на котором люди оценивали бы достоверность каждой статьи и могли отслеживать рейтинг правдивости каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю, назову его Pravda...», - написал предприниматель в своем аккаунте.

Врезка Он добавил, что даже если читателям нет дела до рейтинга правдивости, он точно заинтересует работников СМИ, так как заработанные баллы будут характеризовать журналиста как профессионала.

Чтобы узнать мнение своих подписчиков насчет новой идеи, Маск завел опрос с двумя вариантами ответов — «да, это отличная идея» и «нет, СМИ великолепны». Голосование получилось весьма безапелляционным — нетрудно заметить, что в нем всего один правильный вариант ответа. На момент публикации заметки он набрал 87% голосов.

Люди, которые пристально следят за деятельностью Илона Маска, давно привыкли делить все заявления бизнесмена как минимум на два. Он известен как минимум несколькими шутками — однажды он заявил о банкротстве своей компании Tesla, а потом рассказал о создании собственной кондитерской фабрики.

Кроме того, учитывая отличные PR-способности Маска, нельзя исключать, что его заявление — лишь рекламный ход, не имеющий под собой реальных оснований.

Тем не менее, есть несколько факторов, которые говорят в пользу того, что Илон Маск действительно озаботился проблемой фейковых новостей. Во-первых, как стало известно Bloomberg, Маск зарегистрировал компанию Pravda Corp. задолго до официального анонса сервиса — еще в октябре 2017 года. Адрес Pravda Corp. 216 Парк-роуд в калифорнийском Берлингейме совпадает с геолокацией двух других проектов Маска — Neuralink и Boring Co.

Бизнесмен подтвердил, что зарегистрированная в октябре компания действительно принадлежит ему, и добавил, что займется Pravda «как только закончит с Model 3». Речь идет о производстве нового электрокара Tesla, которое сильно отстает от графика, чем вызывает недовольство инвесторов.

Кроме того, в последнее время у Илона Маска есть достаточно оснований, чтобы быть недовольным прессой. Из-за последних неудач с Model 3 в СМИ все чаще появляются публикации на тему того, что Маск — никакой не визионер и мессия, а обычный шарлатан, не умеющий доводить свои задумки до конца.

Не исключено, что своим новым проектом бизнесмен одновременно решает две задачи — демонстрирует свою вовлеченность в текущую повестку дня и восстанавливает свою репутацию.

Действительно, проблема fake news сильно тревожит мировую общественность. Особенно активность ботов, распространяющих политическую пропаганду в социальных сетях, увеличивается в период государственных выборов в разных странах.

На Западе принято считать, что фейковые новости и боты помогли Дональду Трампу стать президентом США. Сам же Трамп негативно относится к такого рода публикациям и называет «fake news» те издания, которые придерживаются этой теории.

Попытки разграничить недостоверную информацию от проверенной активно предпринимает социальная сеть Facebook, которой сильно досталось от американских властей за неспособность контролировать ботов на своей платформе. В ноябре прошлого года Facebook пообещала помечать материалы авторитетных СМИ специальной иконкой, символизирующей то, что изданию можно доверять.

Кроме того, в социальной сети пользователи могут помечать публикации, которые им покажутся подозрительными, после чего их проверкой займется отдельная команда модераторов, а также сторонние организации, специализирующиеся на фактчекинге.

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