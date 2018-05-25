В Мемориальном музее Роберта Рождественского в Косихинском районе Алтайского края почтили память патриарха современной таджикской литературы Мумина Каноата показом литературной композиции "Голоса Сталинграда" по мотивам одноимённой поэмы таджикского поэта.

«Земляки Роберта Рождественского тяжело восприняли весть об уходе из жизни великого таджикского поэта, большого друга знаменитого русского поэта и скорбят вместе с таджикским народом, - сообщил АП руководитель Центра языка и культуры Таджикистана и Кыргызстана при Алтайском государственном университете, таджикский поэт Мирзо Кенджа. - Устода Мумина Каноата здесь любят и почитают благодаря его знаменитой поэме "Голоса Сталинграда", переводчиком которой был их любимый поэт Роберт Рождественский».

Памяти великого таджикского поэта алтайцы посвятили вечер поэзии, на котором была представлена литературная композиция "Голоса Сталинграда". Исполнителями композиции были актеры самодеятельного театра «Игротекст» -сотрудники районной библиотеки, учителя и учащиеся школы районного центра Косиха.

Исполнители литературной композиции "Голоса Сталинграда"

Руководитель районной библиотеки Татьяна Егорова отметила, что в Алтае чтят и любят поэта Мумина Каноата, а его книга «Голоса Сталинграда» является настольной книгой многих почитателей поэзии.

Идея постановки литературной композиции «Голоса Сталинграда» была выдвинута председателем управления по культуре администрации Косихинского района Алтайского края Татьяной Авериной в 2015 году в канун 70-летия Победы над фашизмом. Идею осуществили и впервые композиция «Голоса Сталинграда» была показана в день празднования 70-летия Победы в этой библиотеке.

В 2015 году директор алтайского издательства "Бизнес-коннект" Екатерина Крапивина на свои собственные средства издала книгу "Голоса Сталинграда" на русском языке и часть книг передала читателям Таджикистана. Во время своего визита в Душанбе Екатерина Крапивина побывала в гостях у устода Мумина Каноата и подарила ему несколько экземпляров книги.

В Мемориальном музее Роберта Рождественского создана специальная, постоянно действующая экспозиция, посвящённая поэме "Голоса Сталинграда".

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