Получить патент, дающий право на работу в России, станет сложнее – министерство труда России подготовило законопроект, предлагая создавать в регионах специальные реестры для мигрантов в которых будут указаны специальности необходимые для этого региона.

Документ размещен для общественного обсуждения на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Минтруда России предлагает внести изменения сразу в несколько законодательных актов, в том числе в Законы «О занятости населения Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», передает Migrant.news.tj.

Ведомство предлагает создать реестр профессий, по которым можно будет трудиться мигрантам с патентами. Если иностранец не обладает одной из специальностей, внесенных в перечень, получить патент в регионе и трудиться по нему будет нельзя.

На сегодня некоторые регионы уже осуществляют ограничительные меры – к примеру, запрещают обладателям патента работать в определенных сферах.

Еще одно ограничение - это цена самого патента. Если в регионе считают, что иностранная рабочая сила им не нужна, цена завышается так, что не каждый мигрант может себе позволить его оплачивать. Если же рабочая сила нужна - цена снижается до минимума.

Но в Минтруде посчитали, что такого «заградительного» механизма недостаточно и предложили новый вариант ограничений.

Минтруда России предлагает создать реестр иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, который представляет собой систематизированный свод документированной информации об иностранных работниках, осуществляющих на территории России трудовую деятельность на основании патента.

В Реестре иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, должны быть следующие сведения:

-регистрационный номер учетной записи;

-фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

-дата рождения;

-пол;

-гражданство (подданство);

-цель въезда в Российскую Федерацию;

-серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;

-заявленные сроки пребывания (проживания) в Российской Федерации;

-дата регистрации по последнему месту жительства и его адрес;

-дата постановки на учет по последнему месту пребывания и его адрес;

-профессия (специальность, должность, вид трудовой деятельности);

-серия, номер и дата выдачи патента;

-кем выдан патент;

-территория действия патента

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

-страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС);

-предоставление иностранному гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы и результата действия.

Патент – единственный документ, подтверждающий право иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности в России, если у него нет визы. Как его получить в нашей инфографике:

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