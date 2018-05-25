Главный поединок второго круга высшей лиги чемпионата Таджикистана, как говорят в футбольных кругах матч «за шесть» очков, завершился победой «Худжанда» над «Истиклолом» (4:3).

Центральный матч десятого тура чемпионата страны между двумя претендентами на золотые медали, прошедший в присутствии 8500 зрителей в Худжанде, получился ярким, красивым, зрелищным и богатым на голы. Всего в отчетной встрече было забито семь мячей, пять из которых влетело в ворота соперников еще в первом тайме, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.

Счет на 21-й минуте открыл легионер «Истиклола» Николай Зенько. Спустя три минуты гостям удалось забить второй мяч.

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Однако далее в течение четырех минут худжандцы не только сократили счет, но и восстановили статус-кво.

Сначала Хасан Рустамов в падении ударом отправил мяч в ворота Николы Стошича, а затем Фарход Тохиров оказался в нужный момент в нужном месте и протолкнул мяч в ворота столичной команды. До перерыва игроки «Истиклола» смогли отличиться вновь - третий гол душанбинцев забил Ромиш Джалилов.

Во втором тайме футболисты «Худжанда», активно подгоняемые своими болельщиками, сумели забить два важных гола и отпраздновать победу над «Истиклолом».

На 64-й минуте отличился Хикматулло Расулов, а в конце матча вышедший во второй тайме на замену Дилшод Бозоров, воспользовался ошибкой Ромиша Джалилова, вышел один на один с вратарем и перебросил мяч через Стошича – 4:3.

После этой победы «Худжанд», набрав 23 очка, стал единоличным лидером турнирной таблицы высшей лиги.

«Истиклол» отстает от худжандцев всего на три очка, однако при этом столичная команда имеет матч в запасе. Борьба за «золото» между «Худжандом» и «Истиклолом» обостряется.

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