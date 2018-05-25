Суд в американском штате Калифорния частично удовлетворил иск Apple и обязал южнокорейскую компанию Samsung выплатить $539 млн. за нарушение патентов, сообщает РБК со сылкой на Bloomberg.

Присяжные пришли к выводу, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов и два, защищающие принципы работы устройства. Изначально Apple требовала за свои разработки $1 млрд, в Samsung были согласны выплатить $28 млн.

В своем заявлении, американская компания подчеркнула, что дело всегда было не только в деньгах.

«Мы искренне верим в ценность дизайна, и наша команда неустанно работает над созданием инновационных продуктов, которые радуют потребителей», - сказали в Apple.

Джон Квинн, адвокат Samsung заявил, что вердикт судьи не был основан на уликах и компания намерена обжаловать решение.

Ранее журнал Forbes в восьмой раз подряд назвал Apple самым дорогим брендом в мире, его стоимость оценили в $182,8 млрд, что на 8% больше, чем в прошлом году.

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