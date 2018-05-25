Объединенная следственная группа, которая занимается расследованием авиакатастрофы пассажирского самолета «Боинг-777», сбитого в 2014 году на территории Украины, 24 мая выпустила еще один отчет. Группа пришла к выводу, что лайнер сбили «Буком», принадлежащим 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО. Вот что говорится в докладе.

В предыдущем докладе в сентябре 2016 года следственная группа сообщила, что ей удалось установить несколько фактов: авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9М38, запущенной c самоходного зенитного ракетного комплекса «Бук». Ракета была запущена с сельскохозяйственного поля у села Первомайское в Донецкой области Украины - с территории, контролировавшейся сепаратистами.

Был восстановлен маршрут движения «Бука», сбившего «Боинг»: его привезли на Украину с территории России, а затем вернули обратно в Россию.

В нынешнем докладе говорится, что ракета, которой, вероятно, сбили «Боинг», была сделана в Долгопрудном.

Следователи продемонстрировали сопло и корпус двигателя ракеты системы «Бук» из серии 9M38, найденной на востоке Украины. По номеру на корпусе они установили, что ракета была произведена в Подмосковье в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Эта компания до сих пор производит ракеты для «Буков». Последние цифры на корпусе — 9032 — это уникальный идентификационный номер двигателя ракеты.

Объединенная следственная группа не рассказала, каким образом к ней попали эти части ракеты, а также где и кем они были найдены. Следователи признали, что пока не могут «с полной уверенностью» утверждать, что эти части именно от той ракеты, что сбила авиалайнер рейса MH17.

По словам следователей, на несколько вопросов нет ответов. Они распространили анкету и попросили всех, кто владеет какой-то информацией, ее сообщить, ответив на следующие вопросы: Вы узнаете почерк, которым нанесен номер на сопле? У вас есть информация об этих номерах на сопле и корпусе? Вы знаете кого-то, кому известно значение этих номеров? Знаете ли вы о ком-то или кого-то, кому известно, какому подразделению была поставлена эта ракета?

Объединенная следственная группа утверждает, что этот «Бук» находился в распоряжении дислоцированной в Курске 53-й зенитной ракетной бригады. Следователи проанализировали «колоссальное количество изображений» российских и украинских «Буков», выявили отличительные признаки и нашли тот самый комплекс, который прибыл на территорию Украины из России. 23-25 июня 2014 года, то есть меньше чем за месяц до авиакатастрофы, этот «Бук» сняли на фото и видео очевидцы — он находился в составе колонны 53-й зенитной ракетной бригады.

Объединенная следственная группа уточнила, что «компетентные органы Российской Федерации» не сообщили ей о том, что 53-я бригада находилась на востоке Украины и сбила «Боинг».

Фактически новые данные следователей подтверждают выводы исследовательской группы Bellingcat, которая еще в ноябре 2014 года пришла к выводу, что «Боинг» был сбит «Буком» из состава 53-й зенитной ракетной бригады. В мае 2016 года Bellingcat установила точный номер российской установки «Бук», замеченной на территории Украины — 332.

Главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербейке повторил, что объединенная группа определила примерно 100 человек, которые могут быть так или иначе связаны с событиями 17 июля 2014 года. Он отказался называть конкретные имена: «Если мы откроем лицам, несущим ответственность за эту катастрофу, и прочим причастным, сколько нам на самом деле известно, это сможет нанести вред расследованию и, в конечном итоге, правосудию». По словам главного прокурора, обвинения против конкретных лиц и доказательства будут представлены только в рамках судебного процесса.

Следователи сообщили, что не знают, причастны ли лично российские военные из 53-й бригады к нападению на «Боинг» или в их «Буке» во время запуска ракеты находились другие люди.

Группа Bellingcat ранее публиковала фотографию российских солдат, которые летом 2014 года могли доставить «Бук» на Украину. Также Bellingcat (в одном случае вместе с изданием The Insider) установила личности нескольких разыскиваемых объединенной следственной группой военных с позывными «Хмурый» и «Дельфин». Ими, по мнению расследователей, оказались российские отставной офицер ГРУ Сергей Николаевич Дубинский и генерал-полковник Николай Федорович Ткачев.

25 мая в Гааге состоится пресс-конференция: Bellingcat и издание The Insider обещают представить новую, ранее не обнародованную информацию о катастрофе рейса MH17.

России никогда не признавала свою причастность к крушению «Боинга». 24 мая Минобороны снова выступило с критикой работы объединенной следственной группы. Представители силового ведомства настаивают на том, что авиалайнер был сбит украинским «Буком», а российские «Буки» никогда не пересекали границы Украины.

Между тем, президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос французского журналиста на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не успел ознакомиться с содержанием доклада, но может «сказать сразу»: Россия признает выводы следствия только в том случае, если будет принимать «полноценное участие в расследовании».

Крупная авиакатастрофа, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области (Украина), в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик.

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлёта рухнул на землю в районе села Грабово (Донецкая область, Украина) и полностью разрушился. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Катастрофа рейса MH17 привела к усилению международного давления на Россию, предоставившую, по утверждению правительств США и ряда западных стран, повстанцам ЗРК «Бук», при помощи которого был сбит самолёт.

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