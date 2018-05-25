АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 Мая 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное заседание сессии нижней палаты парламента Таджикистана. Начало в 10:00.

- В Tcell Plaza состоится открытый Форум. Кахрамон Бакозода, директор Центра социсследований «Зеркало», социолог и аналитик выступит с темой «10 ошибок начинающих предпринимателей и как их избежать». Начало в 16:00.

- 25 в городе Хух-Хото (Китай) начнется очередной этап элитной серии Гран-при по дзюдо 2018. В соревновании примут участие 400 спортсменов от 49 стран. Таджикистан представит атлет Саиджалол Саидов в весовой категории до 100 кг.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 Мая

1933 – Образован Ванчский район.

1945 – В Душанбе начал работу завод «Трактородеталь».

1962 – Открытие недели таджикской литературы в г. Киеве.

1993 – Между Россией и Таджикистаном подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

2014 - Экс-вице-мэр Душанбе, 51-летний Абдулахад Оев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 Мая

1926 – Родился доктор исторических наук, заслуженный работник Таджикистана академик Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации профессор Абдухамид Джалилов.

1929 – Родился доктор геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, Лауреат государственной премии им. Авиценны профессор Суннатулло Бобоходжаев.

1937 – Родился журналист Кадам Муъминшоев.

1946 – Родился писатель Сулаймон Эрматов.

1948 – Родился заслуженный певец Таджикистана Хабибуллои Бегмухаммад.

1949 – Родился журналист Турсунпулод Аминчонов.

1965 – Родился кинорежиссер, лауреат государственной премии Рудаки Бахтиёр Худоназаров.

1972 – Родился журналист Самариддин Асозода.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 Мая 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: 16-18 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 21-23 тепла.