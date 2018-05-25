Процедуру ликвидации ядерных объектов провели в присутствии иностранных журналистов, передает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Церемония демонтажа единственного ядерного полигона КНДР состоялась в четверг в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто.

"Процедура ликвидации ядерных объектов на полигоне проведена в присутствии иностранных журналистов, - отмечает агентство. В частности, были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные туннели и различные технические постройки. Выбросов радиации в ходе подрывов не зафиксировано".

По информации агентства, власти КНДР путем подрывов уничтожили на ядерном полигоне Пхунгери по меньшей мере три подземных туннеля для испытаний атомного оружия.

"Серия взрывов стартовала в 11:00 (04:00 мск). Первым был уничтожен туннель номер 2 в северо-восточной удаленной части полигона, еще два - в 14:17 (08:17 мск). За ними последовали подрывы казарм, наблюдательных пунктов и других наземных объектов", - информирует агентство. Последний взрыв на полигоне прогремел в 16:17 (10:17 мск).

Неясным остается, был ли взорван последний туннель, обычно обозначаемый южнокорейской и американской разведкой под номером 1.

Пхунгери является одним из ключевых для ядерной программы КНДР объектов. Именно там в период с 2006 года по 2017 год были проведены все шесть испытаний, включая термоядерную бомбу.

Репортеры из пяти стран, включая Великобританию, Китай, Россию, США и Южную Корею, были приглашены властями КНДР для наблюдения за демонтажем ядерного полигона в районе Пхунгери. Такое условие в МИД страны объяснили "ограниченным пространством" на самом полигоне.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в Пханмунджоме.

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