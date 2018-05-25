Нижняя палата парламента Таджикистана рассмотрит несколько документов, подписанных в марте этого года в Душанбе по итогам двухсторонних таджикско-узбекских переговоров на высшем уровне.

На ратификацию внесены, в частности, соглашения между правительствами РТ и РУ о международном автомобильном сообщении, о воздушном сообщении, о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В повестке очередного заседания четвертой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ, которое состоится 25 мая, также находится Протокол об изъятии товаров из режима свободной торговли к Соглашению между правительствами РТ и РУ о свободной торговле от 10 января 1996 года», - сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов.

Также на ратификацию представлено Соглашение о финансировании между Таджикистаном и Международным фондом развития сельского хозяйства по проекту «Поддержка сельского хозяйства на базе сообществ», а также Соглашение между правительствами РТ и Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Депутатам также будет предложено внести поправки в законы РТ «О Национальном банке Таджикистана» и «О банковской деятельности», а также в Таможенный и Налоговый кодексы РТ.

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