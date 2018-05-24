В Таджикистане планируется ежегодно увеличивать производство золота на 6 процентов. Добиться такого результата власти намерены за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей.

«На период до 2030 года предусмотрено годовое увеличение производства золота на уровне 6 процентов за счет ввода в эксплуатацию новых промышленных мощностей и предприятий», - говорится в Стратегии развития промышленности в РТ на период до 2030 года. Проект документа одобрен правительством в конце марта и принят нижней палатой парламента на прошлой неделе.

Авторы стратегии считают, что для дальнейшего развития добычи золота большое значение имеет группа россыпных месторождений Хунукоб, Саригор, Кофирбача, Пенджикент, Матча, Ягноб, Возгина, Обиравнов, Дулоби сангов.

Новая стратегия предполагает принятие ряда мер, которые будут способствовать росту добычи и производства золота. В частности, намечается упрощение выдачи лицензий для малых месторождений, создание юридическими лицами артелей старателей, увеличение числа пунктов скупки и прочее.

Также в документе речь идет о налаживании добычи драгоценного металла старательским и вольноприносительским способами.

Отметим, что предложение Минфина о вольноприносительской добыче золота вот уже второй год находится на рассмотрении правительства страны. Ожидается, что после принятия соответствующего документа каждый гражданин страны на законных основаниях сможет самостоятельно заниматься поиском и добычей золота. Нужно будет лишь получить разрешение Минфина.

Разрешение будет предоставлено на добычу золота на определенных территориях, которые не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и также там должна быть высока вероятность нахождения металла. Например, это долина рек Зарафшон, Пяндж, Язгулом, Вандж, Бартанг и др.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которой, металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.

Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

По данным Минпрома, в прошлом году в Таджикистане установлен рекорд по производству золота - 5,5 тонн. Весь произведенный металл приобрел Национальный банк Таджикистана

Главным золотодобытчиком в Таджикистане является таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится около 70 процентов от общего объема добываемого металла.

В целом добычей золота в стране занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными наряду с СП «Зарафшон» являются СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

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