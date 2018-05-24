Одно время, если вы помните, к нам часто завозили деревья и цветы из Бельгии. Мы не раз возмущенно считали с вами, во сколько же они обошлись нам. Теперь возмущаться незачем – появился у нас садовод, который хочет озеленить всю страну только своими силами.

В новом выпуске проекта «Салом, соседи!» мы хотим познакомить вас с почетным профессором Таджикского аграрного университета Ходжинеъматом Усмоновым, который выращивает не только редкие растения нашей страны, но и самые дорогие - стоимость его цветов, между прочим, варьируется от 10 до 1000 сомони. И еще: именно его декоративные деревья и цветы украшают наш Дворец нации.

Его сад в городе Турсунзаде, кстати, считается еще и местом практики для молодых аграриев нашей республики. Именно у него студенты учатся, как разводить интенсивные сады, что сделать для улучшения урожая и как адаптировать к нашему климату ввезенные саженцы.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!», в которых мы рассказываем о Таджикистане и Узбекистане, вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане. С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.