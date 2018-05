An agreement on opening representative offices of the Sughd Free Economic Zone (FEZ Sughd) in the Chinese cities of Xi’an and Shanghai has reportedly been reached during a recent visit of the head of the FEZ Sughd Administration, Firdavs Olimzoda, to China.

