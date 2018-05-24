Микрокредитная депозитная организация «Хумо», первая среди таджикских финансовых организаций, разыграет билет на игру Чемпионата мира по футболу 2018 года. Чемпионат пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Не упустите свой шанс увидеть большой футбол и окунуться в атмосферу турнира вместе с тысячами болельщиков со всех концов света.

Финальная часть 21-го Чемпионата мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России. Эта страна хорошо знакома таджикистанцам, ее ежегодно посещают десятки тысяч наших соотечественников.

МДО «Хумо» дарит возможность своим клиентам не пропустить это зрелищное спортивное мероприятие. Розыгрыш «Счастливого билета» будет проводиться среди пользователей мобильного банка «Хумо Онлайн». Для участия в розыгрыше необходимо выполнить следующие условия:

Для участия в розыгрыше необходимо: 1) стать пользователем мобильного банка «Хумо Онлайн». Для этого необходимо скачать и установить приложение «Humo Online» из PlayMarket или App Store;. 2) Пройти процедуру идентификации в любых офисах МДО «Хумо» с паспортом и ИНН; 3) Пополнить счет своего мобильного банка «Хумо Онлайн» в размере не менее 10 сомони в офисах МДО «Хумо» или через платежные терминалы «Хумо» и Express Pay.

При пополнении счета в размере не менее 10 сомони клиент становится участником розыгрыша автоматически.

В розыгрыше могут участвовать лица, достигшие 18 лет.

Каждый пользователь «Хумо Онлайн» имеет равный шанс на выигрыш, так как количество и сумма транзакций не будет влиять на процесс отбора.

Примечание: При пополнении через платежные терминалы самообслуживания комиссия не взимается.

Период конкурса: с 18 мая по 09 июня 2018 года (до 17:30 часов по душанбинскому времени.)

Победители будут определены 11 июня с помощью рандомайзера (генератора случайных чисел) в прямом эфире на официальной странице ЗАО МДО «Хумо» в социальной сети Facebook. Победитель будет определен по номеру телефона (в социальной сети будут указаны ФИО клиента).

Будет разыгран один билет на матч «Германия» — «Швеция» (город Сочи).

Также будут разыграна два дополнительных приза: столик с депозитным счетом в размере 300 сомони в спортбаре «Истиклол»; подарочная карта на 200 сомони от Iamdifferent.

Справка:

В чем заключается преимущество «Хумо Онлайн»?

Вы получаете возможность совершать множество операций без посещения банковского отделения. В частности вы сможете:

- Отслеживать состояние вашего кредитного счета. Также можно узнать дату следующей оплаты и при необходимости распечатать выписку;

- Отслеживать состояние депозитного счета.

- Производить оплату мобильной связи, интернета, кабельного телевидения; коммунальных платежей;

- Производить денежные переводы;

- Осуществлять международные переводы в другие банки;

- Оплачивать покупки и счета

Скачать наше приложение вы сможете в магазинах Apple Store и Play Market.