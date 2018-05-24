Заявление Совета улемов Исламского центра Таджикистана с обвинениями в адрес Ирана опубликовано на официальном сайте Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана.

«Какой интерес преследует Иран, приложивший руку к дестабилизации обстановки и кровопролитию в воюющих странах, таких как Афганистан, Ирак, Сирия и Йемен, что снова стремится при помощи некоторых провокаторов накалить ситуацию в Таджикистане, жители которого разговаривают на одном языке с ним», - отмечается в заявлении.

«Мы знаем одно: если Иран увидит в этом хоть малейшую пользу, то сразу начнет играть ведущую роль в дестабилизации любого региона, возложив это на врагов ислама и мусульман», — говорится в заявлении.

Совет улемов Таджикистана призывает Иран, в том числе руководителей этой страны, «доброжелательно относиться к нашим бескорыстным отношениям».

Отметим, что в августе 2017 года по таджикскому телевидению был показан документальный фильм, в котором власти республики обвинили Иран в финансировании громких убийств, произошедших в Таджикистане в годы гражданской войны.

В частности, упоминались убийства экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдашева, писателя Сайфа Рахима, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане.

В новом заявлении Совет улемов отмечает, что после просмотра этого фильма отношение к «дружественному» Ирану коренным образом поменялось: «К сожалению, в их действиях мы не видим ничего, кроме провокации. Такое поведение является вероломством», - отмечается в заявлении.

Напомним, 21 мая у здания посольства Ирана в Душанбе собрались несколько десятков человек с плакатами: 2Долой Кабири", "Не хотим повторения 1992-2000гг.", "Что вы хотите от народа Таджикистана?", "Верните наших детей". Митингующие, среди которых были, в основном, молодые парни и женщины, выкрикивали: «Никто не имеет право вмешиваться в государственную политику Таджикистана».

Они требовали у консула и посольства Ирана в Таджикистане вернуть жителей Таджикистана из Ирана, чтобы те не становились на неправильный путь и не угрожали безопасности страны. Митинг длился не более получаса, после чего митингующие разошлись.

В посольстве Ирана никак не прокомментировали ситуацию.

Предыстория

В 2015 году лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири был приглашен в Тегеран для участия на международной конференции «Исламское единство». После конференции его принял духовный лидер Ирана Аятолла Али Хоменеи. Тогда МИД Таджикистана вручило ноту послу Ирана в Душанбе в связи с приглашением лидера запрещенной ПИВТ в Тегеран.

Сразу после этого Таможенная служба Таджикистана ввела ограничения на импорт продовольственной продукции из Ирана – сухого чая, мяса птицы, куриного фарша и другой продукции введены из-за их низкого качества. В июле 2016 года была прекращена деятельность Комитета «Имдод» Имама Хумайни, ведущей благотворительной организации Ирана.

Позже было закрыто представительство Ирана и его культурный центр в Худжанде, на севере страны. Была закрыта также таджикско-иранская компания по производству тракторов - ТоджИрон.

В августе 2017 года МВД выпустил фильм, где обвиняет Иран в заказе убийств представителей таджикской интеллигенции во время гражданской войны. Согласно фильму, в Иране в целом проходили диверсионные и террористические учения порядка 200 таджиков. Заказ на убийство ряда таджикских лидеров Иран давал, якобы, через экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзода, который собирался совершить государственный переворот в сентябре 2015 года.

В фильме указывалось, что Назарзода являлся членом Партии исламского возрождения.

ПИВТ была признана в Таджикистане как экстремистско-террористкая организация в 2015 году. Члены Высшего политсовета партии осуждены на длительные сроки заключения. Сам Кабири в настоящее время находится в одной из Европейских стран, имеет статус политического беженца. По некоторым данным, он организовал работу партии с теми членами ПИВТ, которые покинули республику. Открыты штабы ПИВТ в европейских странах: в Германии, Австрии, Польше и т.д.

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