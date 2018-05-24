Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем, дала первое интервью после отравления, сообщает агентство Reuters, на которое ссылается Медуза.

В частности, Юлия Скрипаль заявила, что после отравления 20 дней находилась в коме. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения. Наше выздоровление было медленным и очень болезненным», — цитирует ее слова Reuters.

Юлия Скрипаль заявила, что сейчас помогает ухаживать за своим отцом. Она добавила, что в будущем надеется вернуться в Россию.

Первое видео с Юлией Скрипаль после отравления

Агенство Reuters сообщило, что связалось с Юлией Скрипаль через британскую полицию. Девушка общалась с журналистами из Лондона, ее точное местонахождение им не было известно. Она сделала заявление на русском, после чего предоставила его письменную копию, написанную от руки на русском и английском языках.