С 1998 года Европейский суд по правам человека присудил по жалобам против России компенсации почти на два миллиарда евро. Об этом говорится в докладе фонда «Общественный вердикт».

Какую сумму Россия заплатила по постановлениям ЕСПЧ, в докладе не сообщается, пишет Медуза.

За 20 лет ЕСПЧ зарегистрировал более 148 тысяч жалоб против российских властей, из них более 136 тысяч были признаны неприемлемыми. По 4549 жалобам суд вынес постановления. Во многих из них идет речь о нарушении сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, отмечает РБК.

Чаще всего ЕСПЧ признавал, что Россия нарушила право на справедливый суд (упомянуто в 1093 постановлениях), запрет на пытки (994 постановления), право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления), право на жизнь (595 постановлений) и право собственности (593 постановления).

Европейский суд по правам человека — международный суд, который принимает жалобы на нарушения Европейской конвенции по правам человека. ЕСПЧ расположен в Страсбурге.

Под юрисдикцию ЕСПЧ попадают государства-члены Совета Европы, которые при вступлении в совет ратифицируют Европейскую конвенцию. Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ в мае 1998 года.

Если ЕСПЧ признал нарушение прав человека по жалобе, государство-ответчик должно выплатить компенсацию истцу, принять индивидуальные меры (например, пересмотреть решение суда внутри страны) и провести реформы, чтобы в дальнейшем не допустить подобных нарушений.

Постановления ЕСПЧ носят обязательный характер. Несмотря на это, в 2015 году Конституционный суд России получил право не исполнять решения ЕСПЧ. И до, и после этого Россия неоднократно расходилась во мнениях с судом. В последний раз это произошло в апреле 2018 года, когда Верховный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по делу «Ив Роше».