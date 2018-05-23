Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об освобождении от должностей ряда судей, сообщается на сайте главы государства.

Так, согласно указу, Гуломзода Махмуд Худойназар сегодня освобожден от должности судьи суда Хатлонской области.

Анвар Воситзода освобожден от должности судьи суда Согдийской области, от должности судьи суда города Душанбе освобожден Мухтор Исозода.

В сообщении отмечается, что судьи освобождены от должностей в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи.

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