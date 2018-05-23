Пользователи интернета в Узбекистане теперь могут пользоваться мессенджерами Skype, Whatsapp и Viber без проблем, заявил генеральный директор «Узбектелекома» Фарход Розиев, сообщает CA-NEWS.

Перебои с их работой он назвал «самой наболевшей проблемой».

«Несколько дней наши инженеры упорно трудились. Наконец-то устранили проблемы со Skype, Viber, WhatsApp и другими голосовыми приложениями. Теперь это работает – пользуйтесь», – сказал Розиев на конференции MITCROADMAP2018.

Проблемы со Skype в Узбекистане начались в 2015 году. С тех пор мессенджер практически не работает в этой стране.Узбекистане.

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