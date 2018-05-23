Таковы были последние слова, озвученные на суде 29-летним жителем города Худжанд Ильхомом Гафуровым, который был сегодня приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство родного отца.

Председатель Худжандского суда Шарифзода Мавджуда Рауфи сообщила «АП», что суд признал Гафурова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 110,ч3, п.«в» (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК РТ и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Судья отметила, что трагедия произошла 21 февраля этого года: осужденный в состоянии алкогольного опьянения поссорился с отцом - 60-летним Ибрагимом Гафуровым, который также был не трезв. Затем сын начал избивать отца стулом, и нанес множественные травмы, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Ео тело было обнаружено только утром 22 февраля.

Между тем, как отметила глава горсуда, в доме, где произошло убийство, в одном дворе, проживают еще трое сыновей умершего Ибрагима Гафурова со своими семьями. У осужденного жена ушла к родителям, а мать семейства умерла в 2014 году.

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