Компания «ТАЛКО Голд» планирует приступить к строительству крупного предприятия по добыче и обогащению драгоценных металлов на севере Таджикистана в ближайшие дни.

Гендиректор ЗАО «ТАЛКО Голд» Ли Фэн на прошлой неделе в ходе встречи с главой Согдийской области Раджаббоем Ахмадзода сообщил, что предприятие будет возведено в Айнинском районе Согда.

По его словам, строительные работы планируется завершить до конца 2019 года, и сдать предприятие в эксплуатацию в начале 2020 года.

«Ожидается, что возводимое предприятие обеспечит работой более 1 тысяч человек с хорошей зарплатой», - передает пресс-служба главы Согдийской области.

ЗАО «ТАЛКО Голд» является дочерним предприятием Таджикской алюминиевой компании.

ТАЛКО получила золотые месторождения на территории Айнинского района Согдийской области в начале 2016 года.

Еще в июне 2015 года правительство приняло «Программу государственной поддержки по оздоровлению экономического положения ТАЛКО».

В рамках этой программы, руководство компании предложило правительству передать в пользование компании Кончочской группы месторождений в Айнинском районе Согдийской области.

В декабре того же года компания получила лицензию, которая дает ей право на пользование этими месторождениями сроком на 25 лет.

В конце прошлого года ТАЛКО сообщила, что уже в 2018 году планируется приступить к разработке Кончочской группы месторождений.

Однако, отметили в компании, чтобы начать разработку, нужно пройти определенную процедуру, которая занимает очень много времени.

Оценкой запасов, которые были разведаны еще при Советском Союзе, занималась британская компания Micon International Ltd.

«В 2018 году планируется приступить к выполнению работ по добыче и обогащению (производству) золота, серебра, а также сурьмы», - подчеркивали в компании.

Параллельно ТАЛКО занимался поиском подходящих партнеров для совместного финансирования этого крупномасштабного проекта.

«Партнеров, которые нам предлагают сотрудничество, интересуют конкретные металлы, то есть золото и серебро. Но там очень много подспудных дорогостоящих металлов, в частности селен и некоторые другие. А стоимость одного грамма селена 37 тысяч долларов. Понятно, что мы не будем забрасывать эти металлы в отвал. В связи с этим происходит задержка», - добавили в ТАЛКО.

По предварительным расчетам ТАЛКО, запасы золота в этих месторождениях превышают 55 тонн, а серебра - около 44 тонн. Кроме того, на территории месторождения также имеются запасы ртути (184 тонн), сурьмы (268 тыс. тонн), флюорит (205 тыс. тонн) и ряда других полезных ископаемых. ТАЛКО планирует перерабатывать на Кончочской группе месторождений ежегодно до 900 тыс. тонн руды.

Кончочская группа месторождений состоит из трех объектов: Чульбои (золото, серебро), Кончоч (золото, серебро, ртуть, флюорит), Шахкон (золото, сурьма, мышьяк, флюорит).

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