В финансировании терроризма в США обвинен еще один гражданин узбекской национальности, передает узбекская служба BBC.

30-летний узбекистанец Сардор Ходжаев из города Пенсакола в штате Флорида (США), который в 2014-2015 годах перевел трем сторонникам ИГИЛ в Нью-Йорке более $ 16 тысяч, приговорен к полутора годам тюрьмы за уход от налогов, пишет ИА Фергана.

Узбекистанец заключил сделку со следствием и сообщил, что он организовал отправку электроники друзьям в Узбекистан, чтобы там ее продавать и помогать семьям. Он признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов и в нарушениях правил транспортировки товаров.

Адвокат Ходжаева Джозеф Хэммонс (Joseph Hammons) доказывал, что его подзащитный считал эти денежные переводы частью организованной им серой бизнес-схемы, целью которой было обойти строгие узбекские законы, затрудняющие перевод денег в страну. Сам Ходжаев убеждал суд, что считал свой бизнес вполне законным, хотя и связанным с нарушением налогового законодательства, и подчеркивал, что он неплохо разбирается в IT и является членом местной пенсакольской организации молодых специалистов (Pensacola Young Professionals).

Прокурор Дэвид Голдберг (David Goldberg) настаивал, что переводы Ходжаева предназначались для оплаты поездки боевиков в Сирию, где они намеревались присоединиться к террористической организации, и обвиняемый должен был об этом знать.

Как сообщил Pensacola News Journal, 18 мая, когда был вынесен приговор, судья Кейси Роджерс (Casey Rodgers) около часа провела за изучением свидетельств. В итоге она решила, что правительству не удалось собрать достаточных доказательств того, что Ходжаев знал, на какие цели предназначены деньги, иначе, подчеркнула она, его бы обвинили в тайном сговоре или терроризме.

Судья несколько раз в ходе заседания подчеркнула, что обстоятельства этого дела очень подозрительны и вызывают много вопросов. Тем не менее она вынесла приговор - за налоговое преступление. Узбекистанец должен провести в 18 месяцев в тюрьме и еще год под надзором. Обвинитель Голдберг сравнил случай Ходжаева с делом знаменитого чикагского мафиози Аль Капоне, который прославился рэкетом и контрабандой, но сел в 1931 году за неуплату налогов.

Сейчас в США отбывают наказание за терроризм 11 граждан Узбекистана, среди них беженец из Узбекистана, дальнобойщик Фазлиддин Курбанов, обеспечивающий материальную поддержку Исламскому движению Узбекистана, и осужденный на 15 лет Абдурасул Джурабоев за попытки присоединиться к ИГИЛ и намерение убить американского президента.

В конце апреля в Федеральном суде США узбекистанцу Бахтиёру Джумаеву предъявили обвинение в оказании финансовой помощи запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировке «Союз исламского джихада» (СИД) и попытке к ней присоединиться. Приговор ему будет вынесен 18 июля.