Россия вдвое увеличит количество учителей, которые будут преподавать в школах Таджикистана на русском языке. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

По сообщению издания, из 29 педагогов, которые приехали в Таджикистан в минувшем году, восемь вернулись в Россию. Остальные 21 останутся преподавать в Таджикистане еще на год, поскольку им понравились школы и условия работы.

Таким образом, с 1 сентября 2018 года в таджикских школах обучать детей предметам будут около 60 российских педагогов.

Бушмин отмечает, что участие российских учителей в работе с соотечественниками в странах СНГ и в продвижении русского языка на постсоветской территории недостаточно.

Он напомнил, что в прошлом учебном году сенаторы начали программу, аналогичную той, которая была в начале ХХ века — тогда русские учителя приезжали в кишлаки и учили русскому языку.

«Таджикская сторона проявила большой интерес к этому проекту, хотя ранее такого интереса не демонстрировала. Они попросили направить ещё 30 человек в свои школы из России в новом учебном году», - говорит Бушмин.

«Думаю, направлять наших учителей в культурные центры в соседних странах, чтобы развернуть преподавание школьных предметов на русском языке вполне реальна. Сейчас мы уже рассматриваем подобные предложения из ряда стран СНГ. Также появилась идея переложить этот опыт и на страны дальнего зарубежья, где появляется интерес к нашим преподавателям», — рассказал он.

Напомним, в августе минувшего года учителя из Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Оренбургской, Кемеровской и Костромской прилетели в Таджикистан. В целом 29 человек.

Кроме того, в школы Таджикистана с преподаванием на русском языке к новому учебному году Россия отправила в дар 20 тонн учебников и учебных пособий, это примерно 52 тысячи экземпляров книг.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 апреля по итогам встречи с таджикской коллегой Сироджиддином Асловым заявил, что в ближайшее время намечено подписание соглашения об открытии в республике пяти школ с обучением на русском языке.

«Этим опытом уже заинтересовались другие страны Центральной Азии. Будем стремиться продвигать это полезное начинание не только в Таджикистане, но и в соседних с ним государствах. Видим в этом наглядное свидетельство востребованности российского образования», - отметил он.

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