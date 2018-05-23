Олимпийский чемпион Дильшод Назаров занял четвертое место в соревнованиях серии Гран-при по легкой атлетике в японском городе Осака. Назаров метнул снаряд на 75,01 метр, сообщает Национальный олимпийский комитет РТ.

Первое место завоевал действующий чемпион мира по метанию молота, поляк Павел Файдекс, его результат 78,51 метр.

Второе место завоевал венгерский спортсмен Бенсе Халаз, метнув снаряд на 77,24 метра.

Третье место занял представитель Польши Войцех Новицкий, метнувший молот на 76,66 метра.

В прошлом году Дильшод Назаров на чемпионате Азии по легкой атлетике в Индии метнул молот на 76 метров 69 сантиметров и завоевал золотую медаль. Это была четвертая победа Дильшода Назарова на чемпионатах Азии. Ранее он побеждал в 2009, 2013 и 2015 годах.

Перед последним турниром Ассоциация по легкой атлетике Азии назвала олимпийского чемпиона по метанию молота Дильшода Назарова лучшим спортсменом Азиатского континента.

Олимпийский чемпион в течение 2017 года несколько раз становился призером крупных международных турниров, проводимых под эгидой IAAF Hammer Throw Challenge.

Личный рекорд Назарова - 80.71 метра был установлен в городе Халле (Германия) в мае 2013 года.

Главным достижением атлета стало завоевание олимпийского золота на Олимпийских играх в Рио в 2016 году.

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