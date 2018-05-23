Овердрафт платежных карт «Эсхата Экспресс» вас всегда выручит! Это краткосрочный кредит сроком до 60 дней. На доверительной основе, без дополнительных документов и лишней волокиты.

Данная услуга доступна следующим клиентам банка:

Кредитные клиенты с действующим кредитом;

Вкладчики;

Получатели денежных переводов.

Регулярно получаете денежный перевод? Можете получить карту с лимитом овердрафта до 500 сомони.

Есть депозит? Можете получить овердрафт до 2500 сомони.

А если у Вас есть кредит в банке, значит у Вас есть возможность получить до 3000 сомони овердрафта.

Картами «Эсхата Экспресс» можете оплачивать в магазинах и других торговых точках, снимать наличные в банкомате, пополнять счет через терминал, а также хранить и накапливать деньги!

Есть еще один приятный бонус: Остаток на счете вашей карты умножается на 6% годовых! А карта с овердрафтом «Эсхата Экспресс» предоставляется абсолютно бесплатно.

Являетесь клиентом нашего банка? Узнайте у своего эксперта свой лимит овердрафта и воспользуйтесь выгодной услугой от "Банка Эсхата"!

Подробнее можно узнать, позвонив по номеру 808 или на сайте банка http://eskhata.com/individuals/bank_cards/overdraft.php