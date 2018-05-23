Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня. Об этом во вторник, 22 мая, в специальном заявлении сообщил исполнительный директор этой организации Кеннет Рот, пишет CA-NEWS.

Рот также подчеркнул, что Россия, как хозяйка чемпионата, ждет к себе уважения и признания со стороны мировой общественности. Но, несмотря на всемирную любовь к футболу, никто не должен забывать о страданиях мирного населения Сирии, пишет DW.

"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.

Так что Россия, принимая у себя мундиаль, должна столкнуться с последствиями и мировым общественным мнением, подчеркнул правозащитник.

Ранее немецкий депутат Европарламента, эксперт фракции "зеленых" по Восточной Европе Ребекка Хармс (Rebecca Harms) инициировала призыв к правительствам европейских стран не приезжать на чемпионат мира по футболу в России.

Инициативу поддержали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять из девяти фракций Европарламента, в том числе крупнейшие фракции Европейской народной партии и социал-демократов, сообщила Хармс в пятницу, 20 апреля в Брюсселе.

На матчи турнира не приедут британские чиновники и члены королевской семьи. Власти Исландии также отказались принимать участие в чемпионате, а польский лидер Анджей Дуда проигнорирует церемонию открытия турнира.