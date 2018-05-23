Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России, который состоится 14 июня. Об этом во вторник, 22 мая, в специальном заявлении сообщил исполнительный директор этой организации Кеннет Рот, пишет CA-NEWS.

Рот также подчеркнул, что Россия, как хозяйка чемпионата, ждет к себе уважения и признания со стороны мировой общественности. Но, несмотря на всемирную любовь к футболу, никто не должен забывать о страданиях мирного населения Сирии, пишет DW.

"Мировые лидеры должны послать президенту Путину сигнал, что пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в вип-ложах на матче открытия", - заявил Рот.

Так что Россия, принимая у себя мундиаль, должна столкнуться с последствиями и мировым общественным мнением, подчеркнул правозащитник.

19:06 14 март

Великобритания вышлет 23 российских дипломата. Королевская семья не поедет на Чемпионат мира по футболу

Ранее немецкий депутат Европарламента, эксперт фракции "зеленых" по Восточной Европе Ребекка Хармс (Rebecca Harms) инициировала призыв к правительствам европейских стран не приезжать на чемпионат мира по футболу в России.

Инициативу поддержали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять из девяти фракций Европарламента, в том числе крупнейшие фракции Европейской народной партии и социал-демократов, сообщила Хармс в пятницу, 20 апреля в Брюсселе.

На матчи турнира не приедут британские чиновники и члены королевской семьи. Власти Исландии также отказались принимать участие в чемпионате, а польский лидер Анджей Дуда проигнорирует церемонию открытия турнира.