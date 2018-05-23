22 мая 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Таджикистан г-н Хаджиме КИТАОКА и Председатель Федерации инвалидного спорта Республики Таджикистан г-н Абдурауп АЛИМОВ приняли в церемонии завершения проекта «Улучшение спортивно-тренировочного оборудования для атлетов с ограниченными возможностями». Общая сумма проекта составила 82,929 долларов США и была выделена Федерации в рамках Программы безвозмездной помощи Правительства Японии по культурным проектам и как органическая часть программы «SPORT FOR TOMORROW (СПОРТ ДЛЯ БУДУЩЕГО)».

Федерация инвалидного спорта Республики Таджикистан основана в 1989 году с целью развития инвалидного спорта в Таджикистане и обеспечения массовой доступности и популярности спорта среди людей с ограниченными возможностями.

«Проект улучшения спортивно-тренировочного оборудования для атлетов с ограниченными возможностями» был специально предназначен для создания условий для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли регулярно тренироваться и участвовать в марафонах на колясках, баскетболе на колясках, настольном теннисе на колясках, параолимпийском дзюдо и так далее. В рамках проекта, спортивным залам Федерации в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар (ранее Курган-Тюбе) и Шахринав были предоставлены 8 инвалидных колясок для баскетбола, 8 активных инвалидных колясок для настольного тенниса, 3 коляски для марафона и 4 беговых дорожек, велотренажеров, массажных кресел и 300 м2 татами. Это оборудование внесет вклад в подготовке спортсменов к международным соревнованиям и значительно улучшит качество спортивных мероприятий Федерации по всей стране.

Посредством японской программы «SPORT FOR TOMORROW» по всему миру реализуется ряд проектов. Программа направлена на продвижение и расширение спортивного значения Олимпийского и Паралимпийского движения для людей всех поколений, в том числе молодых, которые представляют будущее. Программа будет реализоваться в период с 2014 по 2020 годы, с целевым охватом более чем 10 миллионов человек из более 100 стран. Это является обязательством Правительства Японии эффективно и успешно реализовать программу «СПОРТ ДЛЯ БУДУЩЕГО» к Олимпийским и Паралимпийским играм Токио 2020.