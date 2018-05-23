Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоялась в минувшую субботу, 19 мая, в Виндзорском дворце. Это была самая необычная церемония бракосочетания за всю историю монаршей семьи. Проповедник в церкви, который повеселил всю британскую знать, ненавистный взгляд королевы Елизаветы II, траурное платье бывшей подружки принца Гарри, и вишенка на торте - кадр, где маленькая принцесса Шарлотта показывает язык папарацци. Были и другие казусы, которые попали на видео телеканала "Ю".