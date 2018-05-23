Во вторник президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно даты проведения его встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Иром, которая должна состояться 12 июня в Сингапуре, сообщает Радио "Свобода".

"Существует значительная вероятность того, что это не произойдет, - сказал президент Трамп во время встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином. - Это не означает, что она не произойдет с течением времени, но 12 июня может не сработать".

Заявление президента было воспринято наблюдателями как один из признаков того, что проведение исторического американо-северокорейского саммита может оказаться под вопросом. Первый сигнал был подан на прошлой неделе Пхеньяном, который предупредил о возможном отказе от участия в саммите в ответ на проведение американо-южнокорейских военно-воздушных маневров. Следом появились сообщения о том, что Белый дом мог неверно интерпретировать заявления северокорейского лидера о готовности к денуклеаризации КНДР. Вместе с тем согласие на отказ от ядерного оружия является предварительным условием встречи в верхах, поставленным президентом Трампом.

Позже Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что подготовка к саммиту продолжается в то время, как "мы пытается убедиться, что у нас наличествует взаимопонимание о том, что будет обсуждаться". Майк Помпео, впрочем, подчеркнул, что встреча в верхах может быть отменена в последний момент. Дональд Трамп предположил, что Китай может быть ответственен за ужесточение позиции Пхеньяна, поскольку тон заявлений Северной Кореи резко изменился после встречи Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином в начале мая.