В Худжанде в преддверии празднования Дня молодежи чествовали 100 лучших учащихся средних школ, средне-специальных учебных заведений, студентов вузов и спортсменов областного центра.

Глава города Маъруф Мухаммадзода, говоря о роли и месте молодежи в современном обществе, отметил достижения юношей и девушек Худжанда. Так, в 2017-2018 учебном году одаренные учащиеся школ города завоевали 31 почетное место в республиканской предметной олимпиаде (7 первых, 9 вторых и 15 третьих мест), в международных олимпиадах 19 почетных мест (4 первых, 2 вторых и 13 третьих мест), в международных дистанционных олимпиадах 69 почетных мест (10 первых, 43 вторых и 16 третьих мест).

Мэр Худжанда подчеркнул, что значительны и успехи юных спортсменов.

«Мы гордимся достижениями наших спортсменов: Джахона Курбонова – двукратного участника олимпийских игр, Мирзодалера Хуршедзода, призера Чемпионата мира по ушу, Мухаммадали Абдурахмонова, завоевавшего бронзовую медаль на Чемпионате Азии по боксу в городе Бангкоке Таиланда, Сафиоллоха Мухаммадали, занявшего первое место, Эминзода Эраджа, Абдусалома Саломова и Амриддина Абдукабирзода, занявших вторые места на Чемпионате мира по джиу-джитсу в городе Абу-Даби ОАЭ», - отметил Мухаммадзода.

Он поздравил юношей и девушек с Днем молодежи Таджикистана и вручил 100 юношам и девушкам, в том числе и 20 активным спортсменам, стипендии председателя города Худжанда - по 1000 сомони каждому.

Стипендия председателя города Худжанда была учреждена в 1997 году и с тех пор ее ежегодно получали 60 лучших учащихся и студентов города. В прошлом году, который был объявлен Годом молодежи, было принято решение увеличить количество стипендиатов до ста человек, а размер стипендии с предыдущих 900 до 1000 сомони. Впервые среди тех, кто был удостоен стипендии главы города, были и 20 лучших молодых спортсменов – победителей различных республиканских и международных спортивных состязаний.