В Кыргызстане разрабатывают механизм по лишению статуса неприкосновенности экс-президента при подозрении в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Такое решение было принято после того, как депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев предложил снять неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева, чтобы задать ему вопросы по модернизации ТЭЦ.



Ранее известный правозащитник и директор партнерской группы "Прецедент" Нурбек Токтакунов обратился в Конституционную палату с обращением - признать неконституционной неприкосновенность экс-главы государства, прописанную в Законе "О гарантиях деятельности президента КР".



Пока эта неприкосновенность еще действует, наш партнер "Открытая Азия онлайн" решила разобраться, чего экс-президенты Кыргызстана могут лишиться, а заодно посмотреть, что гарантирует закон бывшим главам в других странах Центральной Азии.

Кыргызстан. Касается всех

Пожизненный статус экс-президента Кыргызстана гарантирует ряд привилегий, которыми можно пользоваться пожизненно. Все они прописаны в Законе "О гарантиях деятельности президента КР", который был принят еще в 2003 году, то есть при Аскаре Акаеве.

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Так, экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он совершил или не совершил во время своего президентства.



Неприкосновенны честь и достоинство экс-президента. Также не разрешается обыскивать или допрашивать экс-президента. Неприкосновенность распространяется на все его имущество, в том числе на транспорт. Отметим, что даже если экс-президента лишат неприкосновенности, это не значит, что он автоматически перестанет пользоваться другими благами - причем немаленькими.

Среди них - пенсия в районе 1000 долларов (которая будет расти, если вырастет зарплата действующего президента). По достижению пенсионного возраста экс-президенту полагается пенсия аналогичного размера.

В категорию пожизненной привилегии экс-президента входит государственная охрана на территории Кыргызстана, а также ему в пожизненное пользование предоставят одну из государственных дач. Все расходы по использованию жилья, транспортных средств и прочих услуг оплачиваются государством.



В случае смерти экс-президента государство будет ежемесячно выплачивать его семье сумму, равную шестикратному размеру пенсии экс-президента. Также семья получит право использовать служебный автотранспорт.

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Отметим, что в Кыргызстане сейчас у двух человек есть статус экс-президента - у Розы Отунбаевой и Алмазбека Атамбаева.

Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были лишены этого статуса.



По мнению юриста Токтакунова, закон о неприкосновенности экс-президента надо менять, поскольку в настоящий момент бывший глава государства абсолютно защищен не только от преследования за деяния, совершенные во время президентства, но и за деяния, которые он совершает сейчас или будет совершать в будущем "вплоть до его отбытия в мир иной".



Клара Сооронкулова, бывшая судья Конституционной палаты, отмечает, что парламенту Кыргызстана необходимо продумать, как изменить законодательство, чтобы неприкосновенность президента не была такой абсолютной.

"Однако полностью отказаться от неприкосновенности нельзя. Иначе действующий глава государства будет ожидать гонений в отношении себя от своих оппонентов в будущем. Он может побояться принимать важные решения для страны, чтобы его не преследовали за это в дальнейшем", - высказалась она.

Казахстан. Конкретно для Назарбаева

В Казахстане с 1995 года действует Закон "О Президенте Республики Казахстан". В главе VI там описаны и гарантии экс-президентам. Так, в числе прочего оговаривается, что "экс-президент Республики не может нести ответственность за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента Республики, за исключением случаев совершения государственной измены".

Однако в 2000 году в Казахстане был разработан конституционный закон "О первом президенте Республики Казахстан - Лидере нации". Подписал его Назарбаев только в 2010 году. Как понятно из названия, касается он не всех президентов, а лично Нурсултана Назарбаева.

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Закон состоит из 13 статей, где подробно расписаны все гарантии первому президенту и его семье. И вот этим законом Назарбаеву гарантируется абсолютная неприкосновенность.

Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или подвергнуть личному досмотру.



Неприкосновенность распространяется на все имущество Лидера Ниации и совместно проживающих с ним членов его семьи, а также на используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы. Гарантируются банковская тайна и неприкосновенность банковских счетов Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации и совместно проживающих с ним членов его семьи.



Естественно, все гарантии пожизненные. Некоторые из них остаются у Лидера Нации и после смерти. Так, осквернение изображений Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации не допускаются и преследуются по закону.

Таджикистан. Основатель мира

В Таджикистане в 2015 году принят целый Закон "Об основателе мира и национального единства – Лидере Нации", который определяет статус неприкосновенности Лидера Нации и членов его семьи. В 2016 этому закону парламент придал статус конституционного.



К слову, титул основателя мира и национального единства – Лидера нации принадлежит исключительно действующему президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.



Неприкосновенность основателя мира и национального единства – Лидера нации гарантирована "за выдающиеся исторические заслуги перед народом и государством Таджикистана".



Таким образом, и президент Рахмон, и члены его семьи обладают правом неприкосновенности.

Пресс-служба президента РТ

Рахмон не привлекается к ответственности за действия, совершенные в период исполнения полномочий Председателя Верховного Совета, в период его президентства и бытность Лидера Нации.

Запрещается задержание, заключение под стражу, обыск и принудительный привод Лидеpa нации.



Неприкосновенность распространяется на собственность самого Рахмона и членов его семьи. На их собственность также не могут быть наложены какие-либо ограничения.



Все гарантии закреплены конституцией Республики Таджикистан.

Узбекистан. Позаботились и о вдове

Закон о "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан" предусматривает привилегии не только для экс-президента, но и для его вдовы. Именно так и сформулировано в законе: "Вдова экс-президента вправе получать пенсию по случаю потери кормильца, независимо от наличия у неё других источников средств к существованию".

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Также в законе оговаривается, что Президент, ушедший в отставку по истечении своих полномочий, занимает пожизненно должность члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



Экс-Президент Узбекистана обладает неприкосновенностью и иммунитетом в течение всей своей жизни, не может быть привлечен к уголовной или иной ответственности за действия, связанные с исполнением им полномочий главы государства. Также он не может подвергаться задержанию, допросу, обыску или личному досмотру. Естественно, есть у него и масса материальных привилегий.